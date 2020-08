Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata sei preso da troppi problemi. E visto che sei una persona che le cose non le manda a dire, se incontri una persona che ha il potere di farti saltare i nervi oppure se all’ennesima telefonata, incontro o messaggio ti rendi conto che ti stanno raccontando una bugia, potresti arrabbiarti parecchio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se hai qualche dubbio in amore sarebbe meglio che parlassi in questo sabato. E’ anche vero che alcune questioni di lavoro, soprattutto per chi sta aspettando una proposta, devono risolversi entro Novembre, perche’ da Dicembre tutto potrebbe essere piu’ complicato.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo fine settimana sei in gran crescendo! E gia’ intravedo una domenica interessante per i rapporti interpersonali. Se alcuni progetti di lavoro sono partiti al ribasso, con queste stelle si puo’ si puo’ tornare in rialzo, si puo’ anche pensare ad una buona emozione da vivere nel corso delle prossime settimane.

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei molto contrariato: potresti essere vittima degli eventi oppure hai fatto il passo piu’ lungo della gamba in amore! Spesso le emozioni ti travolgono: come spiegavo qualche giorno fa non c’e’ nulla di male a riconoscere che ogni tanto anche tu cambi rotta. Potresti pensare che una persona sia tutto nella tua vita salvo poi il giorno dopo capire di avere esagerato nel proporti in un certo modo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ meglio essere chiari in questo sabato perche’ la giornata di domenica nasce con la Luna in opposizione e potrebbe portare qualche piccolo squilibrio, qualche eccolo momento di tensione. Raccomando di avvicinarsi alle persone che ti interessano di piu’, sempre se c’e’ qualcuno che ti interessa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): avere Luna, Giove e Saturno favorevoli non puo’ che indicare una buona risorsa da sfruttare. Il fatto di vivere un’emozione in piu’ ma soprattutto di spendere questo fine settimana per l’amore e’ quasi doveroso, visto che di recente hai dato spazio quasi esclusivamente a questioni di carattere pratico.

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti senti molto agitato: mi auguro che 24 ore fa non ci sia stato qualche colpo di scena o addirittura qualche ‘colpo basso’, perche’ nei rapporti con i parenti ma anche nelle situazioni legate a compravendite o cambiamenti pratici, c’e’ sempre qualche fastidio, c’e’ sempre qualche piccolo momento di disagio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa e’ una giornata interessante con una buona Luna, mentre domenica potrebbe nascere qualche piccola contrarieta’. Forse questo fine settimana devi vedere persone che innervosiscono: potrebbero esserci anche dei piccoli problemi legati ad eventuali viaggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nonostante tu ti sia sentito un po’ messo da parte e i primi sei mesi dell’anno, per vari motivi di lavoro non sono stati eccellenti, tra Settembre e Ottobre puo’ rinascere qualcosa di buono.

Paolo Fox oroscopo 31 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Con Luna, Giove e Saturno nel tuo segno sei sicuramente piu’ rigoroso nei confronti di te stesso e degli altri. Il tuo e’ un segno anche molto autocritico, ma non devi darti la zappa sui piedi da solo! Se di recente qualcosa non e’ andato bene non e’ sempre colpa tua, ma di certe situazioni nate male gia’ in passato

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in particolare domenica sara’ una giornata che vedra’ la Luna nel segno. Piu’ ci avviciniamo alla fine dell’anno e piu’ vorrai mettere in chiaro tutta la tua vita. Ora, l’unica cosa che devo ricordarti e’ che il tuo non e’ un segno molto rigoroso, non e’ un segno molto razionale, quindi quello che sembra giusto oggi potrebbe sembrare sbagliato domani.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei quanto mai ‘in pista’ pero’ c’e’ da dire che le fatiche sono troppe, che le responsabilita’ sono troppe! Avere Mercurio in opposizione significa anche affrontare tutto con grande nervosismo, in particolare per quanto riguarda alcune scelte di lavoro. I piu’ fortunati sono quelli che hanno deciso di prendere una pausa o magari sono costretti a prendere una pausa.

