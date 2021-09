Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Proprio adesso che sei entrato nel ritmo, sta per accadere qualcosa di inatteso che sarà come una spina sul piede e ti farà sicuramente procedere un po’ a rilento, ma riuscirai benissimo a realizzare i tuoi obiettivi. Meglio ancora, ti renderai conto già da domani delle conseguenze, anch’esse inattese.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Prendere le distanze da un gruppo di colleghi o amici dovrebbe aiutarti a vedere le cose sotto una nuova luce. Hai bisogno di più indipendenza, e la otterrai, a qualunque costo. Non sopporti più la sensazione che qualcuno stia controllando ogni minimo dettaglio della tua vita. Il cambiamento è inevitabile, ma non importa che tu faccia tutto in una volta.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo periodo ti senti un po’ ripiegato su te stesso, intento a guardare la tua ombra piuttosto che verso l’alto. Un periodo di introspezione può farti bene, certo, ma chi ti sta intorno cercherà di riportarti alla realtà. Questo però non è il momento migliore per accontentare gli altri.

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine. Hai bisogno di procedere cautamente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale.

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti senti in forma e fai bene perché la vita ti sorride. Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza. Trai il massimo beneficio dalle opportunità che si presentano sul tuo cammino.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): uno strappo alla routine quotidiana sarà il benvenuto. Eppure, anche se fai in modo di scuotere un po’ le cose, hai delle difficoltà a mantenere uno stato d’animo leggero, perché pensi a dei problemi futuri abbastanza seri che stai rimandando da diversi giorni. Cerca di resistere alla tentazione di mescolare il presente e il futuro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): hai la sensazione che niente potrà fermarti, proprio per questo dovresti mantenere il senso della misura. Vai avanti, ma non essere cieco di fronte agli eventuali problemi che più tardi potrebbero sbarrarti la strada o, peggio ancora, farti cadere in un precipizio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. Concentrati solo sulle priorità. Domani sarà un giorno molto più propizio per allargare i tuoi orizzonti.

