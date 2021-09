Paolo Fox oroscopo 24 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l’impressione che si tratta di qualcosa di grave. Se corri un piccolo rischio, sarai ricompensato positivamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. È piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva.

Paolo Fox oroscopo 24 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai il dono innato di andare d’accordo con gli altri e farti degli amici facilmente. Oggi sentirai il tuo fascino agire in modo ancora più naturale. Il tuo atteggiamento sarà peraltro contagioso. Non si tratta solo di piacere, puoi anche sfruttare questa qualità a favore degli altri, ad esempio delle popolazioni bisognose.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei in vena di sensualità. Hai molta voglia di affrontare degli argomenti intimi con i tuoi amici se non addirittura con alcuni tuoi colleghi di fiducia. Fai attenzione a non rimpiangerlo in un secondo momento, allo stato attuale queste persone potrebbero non essere molto ricettive. Non ti sarà difficile individuare le persone reattive dalle altre.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti. Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione.

Paolo Fox oroscopo 24 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l’attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni. Attento a non superare i limiti e a non portare all’esasperazione chi ti sta intorno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili

Paolo Fox oroscopo 24 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’influenza della luna oggi offusca la tua mente. Dei vecchi ricordi d’infanzia si aggiungono alla tua confusione, pur non essendo qualcuno che si guarda indietro. Non vedi l’ora di poter tracciare un sentiero attraverso questa giungla per andare avanti verso la tua meta. Eppure potresti avere a cuore di mettere in chiaro i tuoi sentimenti prima di concentrarti sull’avvenire.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un po’ più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

