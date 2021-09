Oroscopo Branko 23 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sembra essere una giornata tranquilla… È tempo di pensare di più su a voi e a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche. La moderazione è consigliabile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi, sarebbe bello andare in gita e respirare aria fresca.

Oroscopo Branko 23 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarà difficile farvi capire. Se non camminate sulle uova, tutto andrà bene. Non sarete costretti a mollare… Sarebbe un bene pianificare le vostre attività e rallentare un po’. Non esitate a chiedere aiuto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete pienamente disposti a lavorare con gli altri perché vi piacerà sentirvi utili. Avete bisogno di rilassarvi e ad ascoltare maggiormente le vostre esigenze di base senza orgoglio, che è fuori luogo. Dormite di più.

Oroscopo Branko 23 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le richieste che vi vengono fatte stanno minando la vostra energia. Cercate di non lasciare che questo vi porti fuori strada. La vostra alternanza tra azione e apatia indica che state consumando troppe riserve, attenuando così il vostro entusiasmo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrete fare prova di perseveranza e rallentare il ritmo per riuscire a liberarvi dalle limitazioni. Evitate argomenti tempestosi che minano la vostra energia. Ne verrete a capo, non dubitatene mai. La meditazione potrebbe essere un buon modo di ricaricare le batterie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Alcune discussioni intense apriranno alcune porte interessanti per voi, i collegamenti che farete oggi saranno benefici. Siete in buona forma, ma fate troppo per gli altri e non abbastanza per voi. Attenzione agli eccessi di lavoro!

Oroscopo Branko 23 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Gli aspetti pratici vi impediranno di concentrarvi sui vostri progetti personali. I problemi quotidiani vi assorbiranno completamente. Non cercate di imporre la vostra visione delle cose, rimanete flessibili e soprattutto aperti ai bisogni degli altri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un’immensa soddisfazione è in vista… Troverete il supporto per mettere a punto i vostri progetti. L’atmosfera intorno a voi è così vivace che rischiate di minare la vostra energia. Cercate un ambiente tranquillo e ascoltate il vostro corpo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete molto sicuri di voi, forse troppo… Evitate discussioni approfondite e concentratevi sull’azione. Potreste trarre grande vantaggio nel praticare uno sport all’aria aperta. Avete bisogno di un cambiamento d’aria sia sul fronte morale che fisico.

OROSCOPO BRANKO 22 SETTEMBRE 2021