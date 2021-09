Oroscopo Branko 22 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Scoprirete alcune verità tra chi vi circonda, saranno difficili da accettare ma una benedizione sotto mentite spoglie. Siete in forma sempre migliore. Tutto ciò che dovete fare è prevedere le conseguenze e spendere la vostra energia in modo efficace.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Alcuni nuovi incontri positivi si tradurranno in progetti originali. Avrete l’opportunità di dare uno slancio alla vostra vita. Riuscite a controllare meglio la vostra sensibilità ed avrete quindi più energia. Di conseguenza sapete gestire meglio le vostre riserve e sarete in buona salute.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Riesumare il passato è solo una scusa per evitare di andare avanti… Aerate la vostra mente! Starete meglio con voi stessi se appianate le vostre preoccupazioni in modo razionale. Vuotate il sacco!

Oroscopo Branko 22 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete pieni di vivacità e di buon umore, che si concilierà molto bene con chi vi circonda. Attenti alla pressione sanguigna, visto che sarete tesi senza rendervene conto. Prendetevi tempo per risolvere tutte le vostre battaglie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro stato d’animo vi farà evitare degli ostacoli. Dovrete essere filosofico oggi, e vi porterà fortuna. È necessario prendere tempo per concentrarvi su voi stessi, il sonno vi ricarica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Branko 22 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovrete scendere a compromessi tra sogno e realtà, che sono un fatto essenziale della vita. La vostra forma fisica generale è di nuovo buona e sarà più facile abbandonare a una cattiva abitudine.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non avrete difficoltà a sentirvi in armonia con l’ambiente circostante. Avete bisogno di riposo sul fronte psicologico, per cui non esitate a immergervi nei piaceri e in attività che vi piacciono.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete più tattici del solito. La gente confida in voi, quindi non abusatene! Vi sentirete insolitamente nervosi perché nutrite un grande desiderio di libertà. Assicuratevi di avere un po’ di tempo per voi stessi.

Oroscopo Branko 22 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Va bene avere buone idee ma bisogna metterle in pratica! Ciò vi porterà a grandi soddisfazioni. Siete nervosi e la vostra vulnerabilità emotiva vi porterà al limite. Avete bisogno di una vera e propria pausa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’intervento di un collega vi aiuterà a completare un progetto in corso che si è rivelato pesante. Fareste meglio a buttarvi il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’analisi che state facendo vi incita ad adottare nuovi valori, più profondi. Un improvviso senso di stanchezza vi segnala che è il momento di trascorrere una serata in tranquillità, risposatevi e cercate di stare un po’ da soli.

