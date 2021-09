Oroscopo Branko 21 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro ottimismo e la vostra gioia di vivere vi rende particolarmente attrattivi. Ci sono successi relazionali in vista! La forma non è al massimo, rilassatevi di più, ne trarrete vantaggio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Riuscirete a mantenere il sangue freddo di fronte da ostacoli. Si penserebbe che vi piaccia la lotta… Siete in buona forma, mantenere lo sforzo che avete iniziato a compiere con la vostra alimentazione e tutto si risolverà per il meglio.

Oroscopo Branko 21 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La fortuna vi permetterà di compiere dei progressi verso i vostri obiettivi. Non esitate, lasciate parlare la vostra spontaneità. La determinazione consente di dimenticare i piccoli disturbi fisici che stavate trattenendo. Prendetela alla leggera però.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete completamente assorti nei vostri pensieri e sognate ad occhi aperti. Avrete l’ispirazione per compiere progressi nei vostri progetti. State utilizzando troppa energia e la stanchezza potrebbe farvi prendere una brutta piega. Prendetevi tempo per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo e solitario.

Oroscopo Branko 21 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra tranquillità saprà fare miracoli per dissipare conflitti. Sarete ricompensati con soddisfazione finanziaria per gli sforzi personali. Attenti alla vostra distrazione che può giocare brutti scherzi. Non fate movimenti bruschi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra tendenza a reagire potrebbe scatenare discussioni. Pensate prima di parlare per evitare che ciò accada. Siete in ottima forma, ma avete bisogno di muovervi. Fate attenzione a non correre rischi inutili.

Oroscopo Branko 21 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più inclini ad interessarvi alle preoccupazioni degli altri e a dare loro il vostro sostegno. Siate sicuri di assumere tante vitamine in quanto state per avere un mese molto attivo e avrete bisogno di tutta l’energia possibile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

