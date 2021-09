Oroscopo Branko 20 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dovrete prendere delle decisioni radicali. Ci avete riflettuto per un certo periodo di tempo e ora è giunto il momento. Le emozioni negative minano la vostra energia. Avete bisogno di fare qualcosa di concreto e di eccellere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra tendenza a reagire potrebbe scatenare discussioni. Pensate prima di parlare per evitare che ciò accada. Siete in ottima forma, ma avete bisogno di muovervi. Fate attenzione a non correre rischi inutili.

Oroscopo Branko 20 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Leone (23 luglio – 23 agosto): State prendendo le distanze dalla vostra routine quotidiana e fate progetti per il futuro. È necessario trovare un equilibrio tra il vostro morale e la vostra salute fisica, tra attività e riposo, secondo i dettami del vostro corpo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Oroscopo Branko 20 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le tristezze passeranno se le lascerete andare… chi vi circonda sarà nella posizione migliore per aiutarvi! II livello di concentrazione calerà. Avete bisogno di rallentare perché state scavando troppo nelle vostre riserve. Concedetevi un po’ di tregua, ne avete bisogno.

Oroscopo Branko 20 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra fiducia e calma vi attira simpatie e vi rende affidabili agli occhi degli altri. La vostra energia tornerà e sarete in grado di pensare più concretamente a ciò per cui vale veramente la pena consumarla.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

