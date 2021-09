Oroscopo Branko 19 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra lucidità vi permetterà di rendervi utili. Non esitate a offrire il vostro parere, la vostra prospettiva realistica non vi deluderà. Troverete facile immergervi nel lavoro di natura intellettuale, ma non dimenticate di passare ad altro, di riuscire a svuotare la testa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non fa niente se non potete aiutare tutti quelli che vi chiedono aiuto, pensate un po’ a voi! Riflettete prima di buttarvi in grandi progetti, non confondete l’ottimismo con i super poteri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’atmosfera è spensierata e vi date a nuovi piaceri senza perdere la testa. Vi sentite in forma per attaccare il vostro stile di vita quotidiano, ma dovreste anche pensare a riequilibrare la vostra dieta.

Oroscopo Branko 19 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’analisi che state facendo vi incita ad adottare nuovi valori, più profondi. Un improvviso senso di stanchezza vi segnala che è il momento di trascorrere una serata in tranquillità, risposatevi e cercate di stare un po’ da soli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vecchi ricordi riaffiorano. Vedete fino a che punto siete arrivati e i vostri dubbi svaniscono. Pensate al futuro. Troverete difficile essere ragionevoli oggi… Pianificate di riposare domani. I vostri livelli di energia sono eccellenti e questo vi fa andare avanti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cercate di più le persone che condividono i vostri valori fondamentali, per essere in grado di stringere rapporti più stretti. Attenzione alla vostra digestione, e rivalutate la vostra alimentazione.

Oroscopo Branko 19 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il destino vi darà l’opportunità di un cambiamento che avete sempre sognato. Ci sono alcune abitudini che sarebbe bene abbandonare – riducete gli zuccheri, vi fa sentire solo in colpa e pigri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare e a guardare il dettaglio. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale.

Oroscopo Branko 19 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non sforzatevi ad adottare un ruolo che non vi si addice. La vostra genuinità è la vostra migliore risorsa oggi. Salvate la vostra energia a buon fine. Fareste bene a sbarazzarvi dallo stress riprendendo l’allenamento fisico.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Carpirete facilmente i messaggi indiretti del vostro partner… Questo vi farà guadagnare punti… Se siete soli, sarete ispirati a incontrare nuove persone

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Troverete facile dedicare tempo alla vostra famiglia. È il momento di entrare in quei dettagli che sono stati a lungo dimenticati. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricare le batterie e sarebbe una buona idea uscire all’aria aperta e respirare profondamente.

