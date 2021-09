Oroscopo Branko 24 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dovrete aspettare prima di consolidare un progetto particolare, ma non rinunciate. Verificate che il cibo che state assumendo è ancora buono – la vostra distrazione potrebbe condurre ad alcuni problemi di stomaco.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 24 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rischiate di apparire troppo preoccupati dei vostri interessi, dovete proprio cercare di rilassarvi. Siete oberati di lavoro, ma la prospettiva di rallentamento vi sembrerà peggiore che continuare di questo passo – cercate di bilanciare le cose.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Riuscirete a risolvere un conflitto tra chi vi circonda, il che vi darà motivo di essere orgogliosi di voi. Sarete troppo intransigenti e duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax.

Oroscopo Branko 24 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Buone notizie all’orizzonte, l’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra prospettiva realistica vi permetterà di evitare un errore che potrebbe avere gravi conseguenze. Cominciate a sentirvi stanchi ed è a causa del vostro stato d’animo. Buon divertimento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Oroscopo Branko 24 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Gli animi saranno seri oggi, un po’ oscuri anche, ma dovrete fare del vostro meglio per scacciare le nuvole. Non siete diventati imprudenti, avete solo troppo da fare. Avete bisogno di prendere coscienza e trovare accordi per risolvere le cose.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il clima potrebbe essere teso nel vostro rapporto. Potrete trovare un terreno d’intesa, quindi pensate. Le circostanze motivano la vostra serenità e d’isolare la vostra vita privata. Non ci sono nubi in vista.

