Oroscopo Branko 25 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le conversazioni che avrete oggi saranno molto piacevoli. Avrete piacete a curarvi degli altri e ne sarete ricompensati. Sarà fondamentale però non buttarsi a capofitto in qualsiasi attività colossale – controllate i vostri impulsi!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore, e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Avete meno energia fisica in questo momento, ma passerà.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le nuove idee vi porteranno successo. Basta non mettere il carro davanti ai buoi e tutto verrà eseguito senza problemi. I vostri equilibri interni sono un po’ delicati in questo momento, dovete stare attenti all’alimentazione!

Oroscopo Branko 25 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete in grado di portare a termine un progetto finanziario attinente ad un acquisto essenziale. Siete ri-energizzati da un afflusso di nuove forze. Avete più resistenza e siete particolarmente inclini a concentrarvi sull’essenziale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra filosofia vi rende più flessibili con gli altri e il buon umore è all’ordine del giorno! La vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza e vitalità. A lungo termine, il riposo vi gioverà.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Oroscopo Branko 25 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini che avete preso, vi senterete meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete più facilità a pensare profondamente alle vostre speranze e ai vostri sogni. Vi sentirete bene con voi stessi, in armonia con i vostri valori e più attenti ai bisogni del vostro corpo – continuate così!

Oroscopo Branko 25 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi sentirete di nuovo più ottimisti dopo aver fatto una scelta precisa, quindi non rimandate. La vostra salute vacilla e non si adatta molto alle vostre attività. Gli alti e bassi che risentite sono segno di stanchezza mentale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Saprete come affrontare i problemi di chi vi circonda. Assicuratevi di non essere troppo duri nei consiglio che darete. Siete maggiormente in controllo della vostra sensibilità e migliorate i livelli di energia. Siete in forma e migliore nel gestire le vostre riserve.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro ottimismo è contagioso e riuscirete a conoscere nuove persone. Sarete al top della forma, cogliete l’occasione per limitare alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita.

