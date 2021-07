Paolo Fox oroscopo 15 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 luglio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le stelle di questo martedi ti vedono forte. In questo momento vivi una situazione di grande coinvolgimento, con Venere e Marte favorevoli! Se non hai grandi problemi, se sei una persona libera dal punto di vista sentimentale, direi muoviti ora! Chissa’ che nelle ultime due settimane non ti abbiano proposto qualcosa di veramente speciale!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Rispetto agli ultimi due giorni si recupera anche se ti trovo ancora piuttosto stanco, e questa stanchezza potrebbe diventare motivo di disagio in amore. Quindi, almeno fino al 22 di questo mese consiglio a tutti di non inasprire le tensioni in amore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ molto probabile che nelle ultime due settimane tu abbia vissuto un momento di grande fiacca, molti si saranno chiesti come mai visto che ho tante prospettive e di solito sono carico di energie, mi sento cosi stanco.

Paolo Fox oroscopo 15 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devi cogliere al volo quest’occasione di recupero che e’ solo all’inizio! Quindi, e’ normale che in questo periodo non vedi tutto chiaro, ci sono ancora situazioni ‘in erba’, che devono crescere, ma l’importante e’ uscire uscire fuori da quella specie di incubo, da quella grande stanchezza che c’e’ stata negli ultimi due anni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo momento stai facendo parlare di te! Con Venere e Marte nel segno stai cercando di fare il meglio! Se hai accettato un ruolo nuovo forse hai sostituito qualcuno e vuoi essere all’altezza della situazione ma cerca di non stressarti perche’ la paura di essere meno forti, di indietreggiare, e’ un qualcosa che spesso crea gravi difficolta’ nella tua vita

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai riprendendo quota! Come ho spiegato gia’ agli inizi di Luglio, dopo una parte piuttosto pesante del mese in cui sembrava che certe discussioni non arrivassero mai alla fine, in cui alcuni accordi sono saltati, finalmente si inizia ad intravedere qualcosa di buono, anche se sara’ la prossima settimana a dare le conferme maggiori.

Paolo Fox oroscopo 15 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Con Saturno in buon aspetto, quest’anno ti esponi, ma cerca di non esporre troppo il carattere irruento! E’ vero che tendi a voler vivere una esistenza tranquilla, pero’ poi ti ‘infervori’ quando hai una questione di principio, quando devi portare avanti un’ideale!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nelle prossime 48 ore recuperi molto pero’ per ritrovare un po’ di serenita’, soprattutto a livello familiare e a livello amoroso, dovremo aspettare ancora una settimana. Questa Venere contraria mi fa capire che nel corso degli ultimi giorni sei stato molto prudente, sei andato avanti con molta attenzione cercando di non scatenare il putiferio!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Per almeno due giorni devi stare attento a non dire troppo. Sei una persona molto diretta, appartieni ad un segno di fuoco, e quando c’e’ qualcosa che non capisci,quando c’e’ qualcosa che senti di dover dire, non ti freni, ma questo potrebbe essere un problema, soprattutto se sollevi qualche polemica.

Paolo Fox oroscopo 15 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sembra quasi che tutti i problemi che hai affrontato negli ultimi tempi ora non ti interessino piu’ ma. In realta’, non e’ cosi, e’ che anche tu ogni tanto hai bisogno di divagare, di iniziare a pensare alle cose divertenti della vita. Tra l’altro, voglio indicare la giornata di domenica prossima come molto convincente per quanto riguarda le relazioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai l’impressione che certi progetti non riescano ad andare avanti, e quindi sei molto nervoso anche perche’ ricordiamolo che il tuo e’ un segno d’aria, quindi ha bisogno di risposte concrete! Non sai stare in un angolo in attesa degli eventi eppure il destino dice che tante cose stanno cambiando.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se una persona dei Pesci vi incontra e non vi saluta, attenzione, non e’ che ce l’ha con voi ma probabilmente non vi ha proprio visti anche se magari siete passati al suo fianco! In realta’ quando sei preso da molti problemi ti estranei! E tra l’altro questo puo’ essere anche fonte di pericolose distrazioni!

