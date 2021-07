Oroscopo Branko 15 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 luglio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La tua larghezza di vedute potrebbe rivoltarsi contro di te quando ti renderai conto di essere stato troppo ottimista. Forse non hai colto un segnale o semplicemente non hai voluto dare ascolto al pessimismo di una certa persona, perché ti sentivi alle stelle. Anticipare ogni evenienza in una maniera più realista rispetto ai tuoi desideri potrebbe evitarti degli inconvenienti nei giorni a venire.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi.

Oroscopo Branko 15 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo momento hai delle difficoltà a mantenere la motivazione, anche se sei pienamente consapevole di quello che ti resta da fare. Hai l’impressione che il tempo passi a una velocità impressionante rivoltandotisi contro. Potresti essere più flessibile di quanto non immagini.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio: ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile.

Oroscopo Branko 15 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci metteranno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire.Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Prendere le distanze da un gruppo di colleghi o amici dovrebbe aiutarti a vedere le cose sotto una nuova luce. Hai bisogno di più indipendenza, e la otterrai, a qualunque costo. Non sopporti più la sensazione che qualcuno stia controllando ogni minimo dettaglio della tua vita

Oroscopo Branko 15 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità. Le soluzioni temporanee sono problematiche quanto la totale assenza di soluzion.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima.

