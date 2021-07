Oroscopo Branko 14 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È il vostro buon senso che vi permetterà di uscire da una situazione difficile. Uscire dal seminato vi permetterà di aumentare il vostro morale. Sul fronte fisico, potrete trarre profitto assumendo più liquidi, per depurare i reni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro ottimismo è evidente a chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo. State riguadagnando i livelli di fitness, in particolare sul fronte fisico e i vostri riflessi saranno più pronti. Vi sentirete più leggeri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete bisogno di fuggire dalla routine quotidiana. Fatelo prima di sentirvi completamente saturi. Una sensazione di benessere interiore permette di relativizzare le vostre idee, la calma vi dà forza.

Oroscopo Branko 14 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’atmosfera è attiva oggi e avete bisogno di aumentare i vostri sforzi per imporvi. La vostra calma vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo. Questa è la direzione giusta.

Oroscopo Branko 14 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È un buon momento per esprimere le vostre opinioni liberamente oggi. Non tollererete alcuna restrizione. Il vostro cervello, in surriscaldamento, reclama un po’ di evasione e di riposo. Uscite in campagna o mangiate verdure.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali sulle cose – è il momento di iniziare una dieta o di smettere una cattiva abitudine.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, giuridiche e amministrative. È il momento di procedere in questa direzione. Tenete i piedi per terra, soprattutto se siete invitati a cena. Non eccedete con il cibo, ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 14 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi concentrerete sulle strategie e sulle azioni per raggiungere i vostri obiettivi. È ora di tornare sulla retta via. Raggiungerete il top della forma se dedicherete più tempo a parlare con le persone vicine, senza troppe chiacchiere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sentite molto più sicuri di voi e più a vostro agio in pubblico e ad esprimervi. Il rilassamento mentale è il modo migliore per ricaricare le batterie oggi. Utilizzate l’arte come una forma di evasione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, giuridiche e amministrative. È il momento di procedere in questa direzione. Tenete i piedi per terra, soprattutto se siete invitati a cena. Non eccedete con il cibo, ascoltate il vostro corpo.

