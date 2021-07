Oroscopo Branko 13 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vi mobiliterete tanto per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento è formidabile oggi! È necessario trovare un equilibrio che si addica ai requisiti del vostro corpo: il morale e la salute fisica, l’attività e il relax, l’azione e il riposo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puntate sulla concordia e sulla fiducia oggi, rinforzate le cose, soprattutto le amicizie. La vostra impazienza a togliervi da sentieri vi rende impazienti. Siate prudenti alle articolazioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I vostri rapporti con i più giovani vi motiveranno ad andare avanti e riaccenderà il vostro entusiasmo interiore. Gli scombussolamenti drammatici nel vostro ritmo quotidiano vi indeboliscono. Ammettete che avete sfidato la fortuna e metteteci una pezza.

Oroscopo Branko 13 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete in grado di contare sulla vostra armonia per risolvere i vostri rapporti con gli amici. Oggi è un giorno per le distorsioni di tutti i tipi, quindi attenzione ai vostri movimenti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro crescente ottimismo vi aiuta a vedere il lato buono delle cose. Sono previsti dei festeggiamenti. Badate a non essere troppo duri con voi stessi. State esaurendo le vostre riserve.

Oroscopo Branko 13 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non avrete paura oggi. Ora è il momento di fare del vostro meglio per dare una spiegazione complicata. State tornando in forma, in particolare con i muscoli. Vi sentirete più leggeri, e i vostri riflessi saranno più nitidi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete più inclini ad andare avanti con la vita e a rilassarvi. La vostra capacità di adattamento porta fortuna. Sentirete la mancanza di riposo e sarete più vulnerabili di chi vi circonda. Non dormite a sufficienza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete bisogno di dare un senso alle cose, quindi prendete il tempo di rimetterle a fuoco prima di ripartire. Siete completamente assorti nei vostri pensieri. Avete bisogno di riposo mentale, pensate a rilassarvi.

Oroscopo Branko 13 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi è il giorno perfetto per perdonare e riconciliarvi con un vostro caro. Tantissime cose intorno a voi rischiano di prendervi tutta l’energia. Cercare di trovare un po’ di pace e di tranquillità e ascoltate il vostro corpo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze, quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l’entusiasmo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le vostre idee saranno più chiaramente definite e lavorerete su nuovi progetti. La vostra disinvoltura nei confronti del vostro stile di vita dovrebbe preoccuparvi, in quanto non dormite bene.

