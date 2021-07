Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa nuova settimana parte ancora con Venere e Marte favorevoli. E credo che grazie a questa Luna attiva tu abbia una gran voglia di rimetterti in gioco. Ho piu’ volte ricordato che solitamente risorgi dalle tue ceneri! Quante volte e’ capitato di cadere giu’ e ripartire, ma questo stato di cose non deve essere collegato alla sfortuna.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei ancora un po’ sotto pressione. Qui non si mette tanto in discussione la tua capacita’ di fare ma e’ probabile che ci siano dei problemi di lavoro o personali. Siccome ho piu’ volte detto che questo e’ l’anno in cui bisogna fare meno e fare meglio, c’e’ anche da ricordare che gli impegni possono essere minori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Devi sfruttare questo lunedi! Le ultime due settimane sono state un po’ ‘di prova’ per quanto riguarda la forma fisica, e quindi e’ normale che adesso tu debba riposare un po’. Martedi e mercoledi si nota un piccolo calo a livello emotivo, di relazioni. Quindi il mio consiglio e’ quello di anticipare i tempi, specialmente se devi fare dei discorsi, se vuoi portare avanti una tua idea.

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Grande recupero! E’ vero che ancora non possiamo parlare delle stelle del 2022, quando Giove sara’ in ottimo aspetto, pero’ la cosa piu’ importante e’ avere superato gli ultimi due anni ed iniziare ad avere successo, un successo che ti deve essere riconosciuto!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Quest’anno si viaggia con Saturno in opposizione, quindi, tendenzialmente hai mille preoccupazioni. Chi ha iniziato un nuovo lavoro non deve farsi vedere perdente, quindi in qualche modo sta cercando di non calare il ritmo che aveva negli ultimi mesi, chi invece deve recuperare un lavoro forse e’ un po’ dubbioso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo un paio di settimane pesanti, ora finalmente si recupera, e dalla prossima settimana ancora di piu’! Io credo che siano rimasti tanti dubbi soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Se dovevano darti una risposta non e’ arrivata, se dovevi avere una certezza non c’e’ stata, ma piu’ ci avviciniamo al fine settimana e meglio andra’.

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Giornate molto ‘affannate’! Consiglio di fare il passo ‘secondo la gamba’. Ricordo che solitamente sei molto equilibrato, e a meno che tu non abbia un ascendente Scorpione, una presenza di pianeti in Ariete, ma spesso nel tuo tema natale ci sono interferenze di altri segni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Credo che tu voglia dimenticare o comunque mettere da parte le ultime tre settimane che, soprattutto per quanto riguarda l’amore, non e’ che siano state cosi convincenti! Ora non e’ detto che tutti debbano affrontare una polemica in amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Io spero che tu voglia lanciarti in nuove emozioni, in relazioni importanti. Si perche’ Luna, Venere e Marte mi dicono che sei veramente molto forte ma soprattutto che hai una carica di ottimismo e una capacita’ d’azione molto importante!

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E’ vero che i pensieri di lavoro sono tanti, e’ vero che bisogna seguire la propria ambizione, pero’ a volte e’ anche opportuno fermarsi un attimo e soprattutto a contare i soldi che sono rimasti! Si perche’ in realta’ le entrate degli ultimi mesi non sono state eccezionali oppure quello che e’ entrato e uscito immediatamente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei ancora sottotono ma attenzione c’e’ una situazione completamente diversa rispetto agli inizi dell’anno! Infatti, alcune questioni si sono chiarite, e probabilmente sai gia’ che dovrai cambiare, fare qualcosa di nuovo, pero’ non tutto e’ chiaro, molto si definira’ tra meta’ Agosto e Settembre.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non stai pensando troppo all’amore ma vuoi mettere a posto alcune questioni di lavoro, soprattutto se agli inizi dell’anno un progetto non e’ andato come avrebbe dovuto andare. Quindi, si parla di un autunno di recupero e bisogna definirlo fin da ora.

