Paolo Fox oroscopo 11 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 luglio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo capita quando si ha in mente di fare qualcosa e ci sono molti problemi nel tentare di portarla avanti. Possiamo parlare di una giornata di costrizione, di fatica, di tensione, a cui seguira’ una domenica pero’ importante. Quindi, almeno fino a domenica cerca di non mettere troppa carne al fuoco.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi stare attento in amore perche’ anche nei rapporti di lunga data si potrebbe leggere qualche piccola crepa, qualche piccola tensione. E come ricordo spesso ci sono giornate in cui si possono fare dei test. per esempio domenica sara’ una giornata pesante!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In queste 48 ore devi stare attento a non spendere soldi! So che e’ difficile di questi tempi, allora diciamo a non spendere troppi soldi! In realta’, le situazioni che si vivono in famiglia sono pressanti, sono cresciute le uscite. Tra qualche giorno Giove non sara’ piu’ contrario e permettera’ anche di risolvere un piccolo contenzioso o ritardo che riguarda la legalita’.

Paolo Fox oroscopo 11 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): questo e’ proprio tempo di amare! Tu hai bisogno di sentirti amato: quando una persona del tuo segno mi dice che sa stare senza amore io non le credo! Per questo motivo, a volte sei soggetto al tradimento, soprattutto quando pensi che una storia non abbia piu’ sbocchi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): n questi giorni sara’ difficile non abbandonarsi un sentimento! Con Venere e Marte che transitano nel tuo segno e’ importante amare, e’ importante lasciarsi andare ad un incontro, tanto piu’ che gli incontri che si fanno in questo periodo lasciano il segno, anche se sono magari occasionali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Devi dimenticare quello stato di forte agitazione che c’e’ stato tra martedi e mercoledi. Fortunatamente andiamo incontro ad un fine settimana decisamente migliore! L’unica cosa che non mi piace tanto in questo cielo e’ l’aspetto contratti, burocrazia, permessi.

Paolo Fox oroscopo 11 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Gia’ da 24 ore non sei particolarmente tonico, sereno; e qui bisogna capire se ci sono problemi personali o se si rischia di ‘assorbire’ tensione dall’esterno. In questo secondo caso forse e’ meglio isolarsi, per quello che si puo’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei molto forte in un inizio di Luglio che pero’ non e’ che mi piaccia molto, perche’ dal punto di vista sentimentale, organizzativo e in generale anche familiare, ci sono tante tensioni, ci sono situazioni che devi cercare di chiarire e non e’ facile.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se cerchi l’amore, se cerchi un incontro anche part-time o semplicemente se vuoi farti valere, queste sono giornate molto interessanti! Tra l’altro domenica avremo anche una bellissima Luna, una bellissima Venere e un ottimo Marte! Se c’e’ un incontro a cui tieni particolarmente, domenica sara’ la giornata ideale.

Paolo Fox oroscopo 11 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo capita quando devi fare scelte e non sei del tutto convinto di quello che devi portare avanti. Penso che questo sia un momento stancante ma bisogna capire anche che cosa e’ accaduto a Giugno perche’ e’ stato un mese molto pesante, nei primi 12 giorni per la salute e nei successivi anche per i rapporti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Fine settimana particolare! Vorrei mettere in guardia tutti quelli che hanno una storia che non funziona, che non sono del tutto convinti di un amore, o che magari hanno improvvisamente scoperto che una persona non e’ proprio come la immaginavano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vorrei che tu ti lasciassi andare all’amore. Capisco bene che quelli che hanno vissuto una separazione non siano del tutto contenti. Anche perche’ prima di dimenticare il passato, prima di vedere rimarginate le ferite di una storia d’amore chiusa male ci metti tempo!

