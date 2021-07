Oroscopo Branko 10 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Troverete difficile fare i conti con la mancanza di sensibilità da parte di alcune persone e alla fine capirete che siete solo una pedina del loro gioco. Il movimento energetico dei pianeti vi motivano a migliorare la vostra salute interiore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Una preoccupazione sarà messa a tacere e un vecchissimo sogno tornerà sulla scena. È diventato più possibile di quanto abbiate mai pensato. Avete seriamente bisogno di prendere una vacanza e di passare un po’ di tempo da soli per valutare la vostra situazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete in buona forma psicologica. Approfittatene per chiedere ciò che meritate, per far valere i vostri diritti. Avete bisogno di muovervi e tutto andrà a posto. La lentezza che risentite è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Oroscopo Branko 10 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sentirete un grande bisogno di privacy, il che vi fa guadagnare delle simpatie. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo la sua dose di riposo. Sarebbe un bene concederglielo.

Oroscopo Branko 10 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra filosofia vi rende più flessibili con gli altri e il buon umore è all’ordine del giorno! La vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza e vitalità. A lungo termine, il riposo vi gioverà.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro buon umore vi rende più piacevoli che mai, il successo e la completezza nel vostro rapporto sono una possibilità. Respirate, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per la riorganizzazione che sta per essere messa in atto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete voglia di ignorare la logistica e il funzionamento delle cose di oggi. Non è il momento di affrontare tali aspetti. Il vostro aumento di energia potrebbe irritarvi, soprattutto se non abbandonate certe cattive abitudini.

Oroscopo Branko 10 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’influenza di un caro amico sarà positiva ed eliminerà i vostri dubbi, quindi non demordete. Sarete pieni di vitalità e nulla vi ostacola, fisicamente. Potreste trarre benefici assumendo liquidi in maniera più regolare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È il momento di appianare un disaccordo. Sarete in grado di trovare le parole giuste senza dare l’impressione sbagliata. Siete a basso contenuto di vitamine e minerali e avrete bisogno di rimettervi in riga, ma non è grave. Fatevene una ragione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra gioia di vivere vi permetterà di ottenere un po’ di distanza da tutte le preoccupazioni ma una faccenda importante finirà per presentarsi a voi. Avrete bisogno di rilassarvi mentalmente dopo la giornata di oggi ma non sarà necessario essere pignoli.

