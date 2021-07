Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Otterrete un supporto insolito che continuerà a crescere in seguito. Oggi è un buon giorno per stabilire contatti! Se riuscite a contenere la vostra impazienza, otterrete buoni risultati. Il vostro ottimismo crescente rinforzerà la vostra energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C’è tanto lavoro da fare!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Rischiate di apparire troppo egocentrici e avete bisogno di rilassarvi. State esagerando le cose, ma rallentare sembrerà più difficile che procedere su questa strada. Avete bisogno di trovare un equilibrio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avete bisogno di più informazioni prima di prendere una decisione che coinvolge il vostro futuro. Fate con calma. C’è troppo scompiglio intorno a voi per ricaricare le batterie in modo efficace. Sarebbe bene tenere la vostra vita privata in disparte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro. È logico affrontare i problemi. Avrete la possibilità di essere molto orgogliosi di voi e sarete più apprezzati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete supporto, che assumerà notevole importanza il mese prossimo. I contatti sono in aspetto favorevole. Non prendete la direzione sbagliata. Avete bisogno di muovervi di più e di non rimanere inchiodati sul posto.

Paolo Fox oroscopo 10 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete in grado di dare libero sfogo alla vostra creatività. Uscite dal vostro guscio e sfruttate al massimo il presente! D’altra parte, la vostra salute sarà variabile. La cosa principale sarà quella bilanciare le attività nel corso della giornata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete ragione a non dar retta ai pettegolezzi; informatevi di più. Sarete più ricettivi al clima umido, l’umidità e ai batteri. Abbiate cura di voi e non prendere freddo. Non cercate di correre nulla oggi. È necessario fare un passo indietro emotivamente, prima di decidere qualsiasi cosa.

