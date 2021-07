Oroscopo Branko 11 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 11 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Se dovete lavorare oggi, troverete difficile rimanere concentrati. Le discussioni predominano. I vostri impulsi vi impediscono di dosare i vostri sforzi e questo vi esaurisce. Prendere un giorno di riposo sarebbe l’ideale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se avete cose da fare oggi, avrete difficoltà a rimanere concentrati in quanto sarete distratti dalle conversazioni. I vostri impulsi vi impediscono di compiere sforzi e ciò vi stanca. Un giorno di congedo sarebbe utile.

Oroscopo Branko 11 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’unione fa la forza e lo dimostrerete… È tempo di cercare un aiuto affidabile. Abbandonate i pensieri negativi, vi permetterà di ricaricare le batterie e di concentrarvi su ciò che vi piace in generale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Oroscopo Branko 11 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I vostri talenti da negoziatori saranno molto utili per calmare i conflitti intorno a voi. La vostra eccessività vi fa sprecare energia in modo sconsiderato. Frenate questi impulsi. Oppure prendere tempo per recuperare in seguito.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa volta non lasciatevi prendere in giro da belle parole e non permettete loro di buttarvi giù. Sentirete il bisogno di superare voi stessi oggi, per mostrare ciò che siete in grado di fare. Attenzione a non consumarvi troppo.

Oroscopo Branko 11 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Va bene avere buone idee ma bisogna metterle in pratica! Ciò vi porterà a grandi soddisfazioni. Siete nervosi e la vostra vulnerabilità emotiva vi porterà al limite. Avete bisogno di una vera e propria pausa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà nel raggiungere obiettivi. Avete bisogno di relax sia fisicamente che psicologicamente, dovreste praticare attività ricreative legate all’arte per ricaricare le batterie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

