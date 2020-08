Oroscopo Branko 5 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non solo il vostro segno, l’intero zodiaco è sottoposto a una quadratura tra le più insidiose, Sole in Leone perfettamente quadrato a Urano in Toro. Il ritmo di vita discontinuo presenta vari rovesci. Il positivo per voi è che entrambi sono in aspetto non negativo, ma se oggi vi sentite poco bene e un po’ strani, è per Luna in Capricorno. Dov’è la salvezza? In amore. Voglia di evasione, amici vi cercano.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Situazioni eccitanti, Luna ancora in Capricorno, congiunta a 3 pianeti, ma c’è pure uno stato confusionale. Siete agitati, condizionati da esperienze passate, per di più negative, e questo impedisce di avere utili incontri con chi vi servirà per sbrogliare intoppi nelle questioni scritte. Secondo anno di Urano nel segno, di nuovo quadrato a Sole in Leone, problemi nel mondo. Ma c’è un lampo di fortuna.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Luna in Capricorno pure oggi vi calma, aiuta a pensare. Marte è una sorgente di energia e di passionalità, ma se avete un progetto d’amore speciale, l’idea di una conquista, dichiarazione, promessa aspettate la Luna piena di domani (si farà vedere stasera). Qualche problema con parenti, persone vicine, nasce invece per Sole in Leone (terza casa ) quadrato a Urano in Toro. Può essere una rigenerazione.

Oroscopo Branko 5 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Spesso vi complicate la vita da soli, ma oggi avete una visione reale di cose e persone, cominciate a pensare a una mossa a sorpresa nel lavoro, ambito che presenta urgenze e nuove incombenze. Sulle vostre collaborazioni abbiamo già espresso perplessità, rinnoviamo sfiducia nelle persone che considerate importanti per soldi e successo. Ma Urano e Sole non sono contro, anzi sorprendono con nuovi incontri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Chiaro che il Sole, prima energia di ogni oroscopo, ha più decisamente più forza di Urano che oggi lo quadra in Toro, ma l’effetto lo sentirete anche voi. Per questa ragione suggeriamo di programmare relax, una breve vacanza al mare, visto che avete un Nettuno in Pesci così romantico, rinunciate anche agli appuntamenti di domani. Ci sarà una Luna piena nel segno dell’Acquario che entrerà nella storia del 2020.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Relazioni sociali, amicizie, incontri piacevoli. La forza del destino, o la forza di Saturno, siete coinvolti in un traffico astrale intenso, quasi senza precedenti. Se ci fosse pure Venere con voi la domenica sarebbe un capolavoro, ma anche così con Luna e Giove nel campo della fortuna, Urano creativo per gli affari, può mancare solo l’energia del Sole, da qui la necessità di stare anche un po’ fermi.

Oroscopo Branko 5 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stanchezza mai vista. Il crollo domenicale non dipende dalla salute quanto da interferenze nelle vostre cose, la pressante presenza di persone vicine e parenti che si ricordano, ogni anno sotto Ferragosto, che sono cugini di secondo grado. Ma non avete qualche zietta in Friuli o in Puglia a cui far visita per una giornata? Domani Luna sarà più disponibile, Urano e Sole positivi, ma discutono sulle proprietà.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Per le persone di una certa età disturbi cardiaci, sbalzi di pressione anche per i giovani, gola, tonsille, corde vocaliI punti deboli di Leone e Toro sono toccati dalla diretta quadratura Sole-Urano, aspetto insidioso per rapporti che hanno dato segnali di crisi. Sul piano pratico, vi salva Luna in Capricorno, un Mercurio spensierato nel frivolo Cancro, ma che non vi piace come un tempo. Passioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Lontano, lontano. Quest’anno non tutti potete villeggiare nelle vostre terre zodiacali, Croazia, Slovenia, Ungheria ma anche la Toscana è influenzata dai tre segni di fuoco, quindi sono della partita pure Ariete e Leone. Sole in quadratura a Urano, aspetto che darà una scossa al lavoro, (magari nei prossimi giorni), ma è insidioso per la salute. Contare su Marte sexy non vuol dire niente problemi.

Oroscopo Branko 5 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa giornata tutti i segni devono fare i conti con qualche influsso negativo. Discutibile il comportamento assunto nei giorni passati, nel lavoro, collaborazioni, state sottovalutando Marte in Ariete, vi assicuriamo che non gli va di scherzare con in vostri 3 pianeti , trovate un nuovo modo di comunicare. Anche in famiglia, agitata per Urano quadrato al Sole, sono sparite le parole gentili. Mare!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Inevitabile: Sole in Leone, Urano in Toro prima o poi nasce uno scontro diretto tra le due forze che non lasciano fuori nessun segno, e voi sentite l’influsso in modo più intenso. Le crisi presenti aumentano, alcuni rapporti finiscono, ma con l’intervento gentile di altri pianeti la situazione coniugale può essere sotto controllo. Pericolose invece le nuove infatuazioni fisiche in arrivo Luna piena.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Grandi aspetti sono in formazione nei segni amici del Toro e del Capricorno, nel primo agisce Urano e trova per voi nuove risorse finanziarie. Il secondo ospita la Luna con Giove, Saturno e Plutone, influssi spettacolari per gli incontri di ogni genere, anche simpatie sessuali. Però risentirete di Sole-Leone nel campo della salute, tenete sotto controllo la pressione, non esagerate con l’attività fisica.

