Oroscopo domani 5 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 5 agosto 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’atmosfera è attiva oggi e avete bisogno di aumentare i vostri sforzi per imporvi. La vostra calma vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo. Questa è la direzione giusta. Se non vi prendete troppo sul serio, riuscirete ad uscire dalle tensioni diffuse. Pensare troppo non porta a nulla. Le esigenze del vostro partner sono un doloroso ricordo delle vostre frustrazioni del passato… E se avete deciso di soddisfare queste esigenze per il gusto di farlo, sarebbe la cosa migliore da fare!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non saprete da dove cominciare e tutto ad un tratto sarete assaliti da mille impegni, stabilitevi quindi delle priorità. Attingerete alle vostre risorse per riuscire a gestire le attuali attività. Pensate ad evadere con i vostri amici e i vostri cari. Non prendete sul serio gli scherzi. Siete troppo sulla difensiva e state perdendo le cose buone. Il clima è irregolare. I nati nella seconda decade farebbero bene a lasciare che la tempesta passi. I nati nelle altre due decadi vivranno un momento di calma profonda nella loro vita amorosa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete propensi a rischiare e la fortuna vi sosterrà nonostante il pericolo. Attenti ai problemi di vescica e cercate di bere più acqua. È necessario riordinare le priorità che riguardano il vostro stile di vita. La vostra leggerezza torna a rafforzarsi. Eccellerete nel farvi capire e andrete a fondo delle cose. Emergono nuove possibilità future e non riuscirete a stare fermi in campo sentimentale. Approfittatene per allontanarvi dalla routine e concedetevi i mezzi per vivere i vostri ideali.

Oroscopo domani 5 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovrete fissare un termine per il buon andamento dei vostri progetti, pensate a lungo termine. Sentite gli effetti dello sforzo fisico recente. Andateci piano e rilassatevi. Sarete in grado di contare sui vostri sentimenti per ristabilire l’armonia nel vostro rapporto e per discutere di pace. Avrete bisogno di trovare un modo costruttivo di parlare con il vostro partner. La razionalità vi consente di sorvolare sui dettagli che in genere provocherebbero reazioni negative.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi. Non avrete modo di rimpiangere il poco di tempo che avete. Le vostre azioni procedono velocemente, buttatevi! Emotivamente, sarete particolarmente al limite. Potrete decidere di approfittarne per esprimere ciò che pensate, o tenterete di isolarvi. Sbarazzatevi di questi dubbi immaginari e procedete!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’atmosfera è spensierata e vi date a nuovi piaceri senza perdere la testa. Vi sentite in forma per attaccare il vostro stile di vita quotidiano, ma dovreste anche pensare a riequilibrare la vostra dieta. Oggi vi sentirete a vostro agio in compagnia, è giunto il momento di curare al meglio le vostre relazioni. Oggi l’atmosfera sarà elettrica… Siete o sarete travolti da un’onda di passione, o ne sarete stravolti. Non avete nulla da perdere ma solo da guadagnare se convogliate tutti i vostri sforzi nel successo. Se non ci provate, vi sentirete solo frustrati.

Oroscopo domani 5 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra estrema sensibilità vi spinge verso i vostri simili. Non ascoltate le opinioni che vi circondano, meglio andare dal medico ed evitare cattivi consigli. Scoprirete alcune verità inaspettate tra chi vi circonda. Siate discreti e eviterete discussioni in futuro. La pace è ciò a cui aspirate, ma la cercate in un modo che frustra il vostro partner. Fate attenzione acciocché il vostro silenzio non implichi cose inesistenti e non lasciate spazio a equivoci.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Troverete facile dedicare tempo alla vostra famiglia. È il momento di entrare in quei dettagli che sono stati a lungo dimenticati. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricare le batterie e sarebbe una buona idea uscire all’aria aperta e respirare profondamente. Siete molto determinati a rimanere efficaci fino a sera. Farete buon viso a cattivo gioco! La vostra innocenza vi permetterà di vivere grandi momenti. Ci sono delle sorprese in vista. Oggi dovrete evitare di prendere decisioni radicali, se aspettate avrete le idee più chiare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La fortuna vi permetterà di compiere dei progressi verso i vostri obiettivi. Non esitate, lasciate parlare la vostra spontaneità. La determinazione consente di dimenticare i piccoli disturbi fisici che stavate trattenendo. Prendetela alla leggera però. Sentirete un gran bisogno di inseguire i vostri obiettivi costi quel che costi. Il successo è ad un passo! I vostri ideali non sono realmente in contatto con la realtà… avrete bisogno di lavorare sui vostri rapporti stretti per arrivarci. Ciò non dovrebbe scoraggiarvi, sarà al contrario una possibilità per acquisire un maggiore controllo.

Oroscopo domani 5 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare e a guardare il dettaglio. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale. Siete presi da un improvviso desiderio d’indipendenza, e questo vi rende inaccessibili a chi vi circonda. Siate chiari su ciò che intendete. Riscoprirete l’energia superba come vostra forza vitale. È ora o mai più – iniziate qualcosa o partite all’avventura. Scopritene di più sul vostro conto attraverso il vostro partner, non avete nulla da perdere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Chiarezza d’idee e risoluzione sono all’ordine del giorno e dissiperete i vostri dubbi. Il buon umore è contagioso. Avrete bisogno della vostra totale capacità di resistenza. Fortunatamente, siete in buona forma, ma assicuratevi di assumere una dieta equilibrata. Il movimento e la rappresentazione scritta sono all’ordine del giorno. Cambiate il programma della giornata di conseguenza. Sarete più intuitivi, il che vi permetterà di avere una migliore comprensione del vostro partner. Sta a voi iniziare a parlare ed esprimere opinioni senza riserve.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’atmosfera è movimentata oggi e dovrete aumentare i vostri sforzi per affermarvi. La vostra calma naturale vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo, continuate così. Oggi non mancherete di eloquenza e arguzia. È il momento di concentrarvi su un aspetto complesso del lavoro. Troverete difficile spegnere i vostri ardori amorosi oggi. È così che si riesce a rinforzare il rapporto con il vostro partner. La vostra audacia è di buon auspicio.

