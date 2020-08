Oroscopo domani 4 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 4 agosto 2020

da mio-oroscopo-del-giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete modo di giudicare la sincerità dei vostri amici. Usate il vostro giudizio per essere selettivi. Non siete molto inclini a badare a voi stessi, ma solo una tendenza all’eccesso può mettere a repentaglio il vostro benessere. Andateci piano. Dovrete imporre un limite di durata ai vostri progetti per assicurarvi che procedano bene. Guardate il lungo termine e sfruttate al meglio il presente. L’atmosfera tranquilla che vi circonda sta diventando fonte di un nuovo dinamismo e sarà necessario per procedere nei i vostri piani d’azione. È il momento di iniziare a lavorare sul vostro interiore e risolvere aspetti legati alla vostra vita sentimentale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete la sensazione che tutto va troppo in fretta e parlare con gli altri vi permetterà di tenere il passo. Siete completamente a vostro agio con voi stessi e il vostro equilibrio è sempre più forte. Riprendere uno sport sarebbe anche una buona idea. Potreste scoprire delle verità nel vostro entourage che saranno difficili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie. Il vostro istinto sarà quello di concentrarsi su voi stessi, per esaminare la vostra coscienza. Fino a quando non tenterete di controllare la situazione, sarete in grado di assaporare i momenti più intensi…

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Il fatto di perdonare vi permetterà di liberarvi più di quanto pensiate. La vostra irritabilità per gli errori altrui rivela la tensione nervosa a cui siete sottoposti e che dovete assolutamente prendere in considerazione. I contatti e gli scambi saranno facili e non avrete difficoltà ad esprimere le vostre idee. Troverete molto più facile condividere i vostri sogni, progetti e ideali. Il vostro amore sarà aperto e flessibile. La riconciliazione è in vista se avete chiuso con qualcuno di recente.

Oroscopo domani 4 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro entourage vi sembrerà particolarmente attivo oggi, ma la calma vi permetterà di ottenere il massimo dei piaceri della vita. I vostri livelli energetici seguiranno le fluttuazioni delle vostre emozioni oggi. Cercate un po’ di pace e tranquillità per ricaricarvi. Avrete un umore accomodante. Mantenere le vostre relazioni più importanti oggi sarà consigliato. Non sentitevi in colpa per idee sbagliate. La vostra ipersensibilità vi rende infelici. Ricordate che nulla è mai perfetto e questa nube è solo temporanea.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sembra essere una giornata tranquilla… È tempo di pensare di più su a voi e a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche. La moderazione è consigliabile. Tenderete a rallentare e fare un passo indietro per qualsiasi cosa. Non rovesciate situazioni stabili e solide per un passeggero calo di autostima. È proprio giunta l’ora di rimettersi in discussione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni. Il movimento e la rappresentazione scritta sono all’ordine del giorno. Cambiate il programma della giornata di conseguenza. La vostra sfera emotiva si addolcisce e la vostra tenerezza sarà presente, sarà quindi facile esprimere i vostri sentimenti. I single farebbero bene a non temere i nuovi incontri!

Oroscopo domani 4 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Un insopprimibile bisogno di azione vi porterà a prendere alcune decisioni improvvise ma siate obiettivi nelle vostre scelte. Avreste bisogno di recarvi in campagna per un paio di giorni, siete oberati di lavoro e il morale ne risente. Dedicate un po’ di tempo solo a voi stessi. Diventerete privi di tatto in compagnia d’individui con “buone intenzioni”… Cercate di conoscere gente nuova. Sarete più calmi e inclini ad cercare armonia nel vostro rapporto. Le gioie dell’amore vi stanno tendendo le braccia. Sarebbe inutile resistere, sfruttate al massimo il momento senza indugio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La routine quotidiana vi sembrerà meno pesante e uscire da una situazione difficile sarà a vostro vantaggio… Uno stile di vita sedentario non sarà un bene per voi. Avete bisogno di movimento. Riprendere lo sport sarebbe una buona idea e vi ridarebbe forza. Sarete più chiari ed espliciti nelle vostre spiegazioni. Non dimenticate di specificare le vostre esigenze. Sentirete un profondo bisogno di lasciarvi andare con il vostro partner… affermatevi in altri modi del solito. È il momento di aprirvi a lui in piena fiducia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Alcuni consigli esterni vi rassicureranno su convinzioni che avete. Non vi resta che agire di conseguenza. Siete in buona forma, continuate lo sforzo che state facendo con il cibo e tutto andrà meglio. La vostra popolarità attira delle persone che possono veramente aiutarvi, sono previste nuove amicizie. Le vostre idee saranno chiare. È davvero il momento di portare il vostro partner nella direzione desiderata. Avete tutte le carte e gli argomenti per riuscire a sedurlo, convincerlo e rafforzare il legame.

Oroscopo domani 4 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Trarrete grande soddisfazione a dedicare le vostre energie ad un amico che ha bisogno di voi. Sentite il bisogno di rallentare il ritmo. Ascoltate i vostri istinti di base e concedetevi un po’ di riposo, senza sentirvi in colpa. Nulla ostacola il vostro buon umore e il vostro entusiasmo vi permette di sormontare la meschinità di alcune persone. Non siete facilmente influenzabile. Questo sarà un giorno molto propizio per i nuovi incontri. Il vostro appagamento emotivo sarà evidente e il vostro cuore batterà all’unisono con i vostri desideri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Potrete ritrovare il vostro ottimismo una volta che avrete fatto una scelta chiara, in modo da smettere di rimandare. Non potete essere al meglio se vi siete privati di così tanti piaceri. Pensate ai vostri bisogni di base. Avete maggiore controllo delle vostre emozioni e risulterete saggi alle persone che vi circondano. Il vostro entusiasmo affettuoso ed emozionale vi aiuterà a liberarvi nel modo giusto. Questo è il percorso da seguire, per raggiungere il compimento senza inutili ostacoli e in conformità con i vostri valori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra convinzione sulle vostre idee vi rende testardi, ma nel modo giusto! Questo è quello che verrà fuori da alcune discussioni interessanti! La rimessa in discussione che state conducendo è buona cosa, ma è più faticosa di quanto pensavate. Sarete colpiti da una sensazione di libertà che vi spingerà ad avere un po’ di divertimento. Evitate di prendere delle decisioni importanti oggi. Siete in cerca di un amore appassionato. Non lasciatevi confondere dai sentimenti travolgenti in questo momento. La soluzione non sta nelle complicazioni ma in qualcosa di più facile. Rivelate i vostri sentimenti e desideri.

