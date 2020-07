Oroscopo domani 31 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La fortuna vi permetterà di compiere dei progressi verso i vostri obiettivi. Non esitate, lasciate parlare la vostra spontaneità. La determinazione consente di dimenticare i piccoli disturbi fisici che stavate trattenendo. Prendetela alla leggera però. Sarete diplomatici senza dover fare alcun sforzo, sarà tra l’altro molto utile. Parlate dei vostri progetti senza falsi pudori. Otterrete risposte alle domande che sono rimaste in sospeso per un lungo periodo di tempo. Questo vi permetterà di mettere più entusiasmo nelle vostre connessioni e di trovarne una che credevate di aver perso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra estrema sensibilità vi spinge verso i vostri simili. Non ascoltate le opinioni che vi circondano, meglio andare dal medico ed evitare cattivi consigli. Se tentate di abbellire le cose rispetto a come sono realmente, rischiate di cadere nella vostra trappola… Pensate prima di aprire la bocca. Le scappatelle del vostro partner vi faranno rivalutare le cose. È tempo di fare alcuni cambiamenti nel vostro rapporto, aggiungete un po’ di fantasia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): All’ordine del giorno ci sono dei cambiamenti indispensabili. Mantenete la calma, e fate un grande passo indietro. Sentirete un calo di energia. State pensando troppo, quello che vi serve è il rilassamento totale. Avrete voglia di essere gentili con tutti e di marcare quindi il vostro territorio in modo sano oggi. Non siate così impostati nelle vostre scelte. Qualunque siano le vostre preoccupazioni, sarebbe meglio parlarne con qualcuno di cui vi fidate.

Oroscopo domani 31 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo. Introspezione e autocritica vi aiuteranno ad andare avanti… E superare un problema con che vi sta vicino. Saranno gli altri ad impostare il tono della vostra vita sentimentale oggi. Ascoltate la vostra dolce metà, i bambini, la famiglia… Ne trarrete beneficio. La vostra soddisfazione interiore proviene dal dare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete bisogno di ottenere più informazioni prima di prendere una decisione che vi coinvolga. Approfittate delle influenze planetarie che esaltano il vostro morale e si dirigono nella giusta direzione. Le vostre dichiarazioni diventano improvvisamente radicali. Avete bisogno di cedere un po’ se volete vedere le cose più chiaramente. Ammettetelo. State pensando spontaneamente di migliorare la vostra personalità e di semplificarvi la vita di tutti i giorni. Troverete più tempo per uscire con il vostro partner. La magia succede anche nella vostra vita!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo sarà un giorno dinamico. Ci sono migliaia di cose da fare, quindi concentratevi sull’essenziale in modo da non consumarvi. Sovraeccitati, fuori dai gangheri, oppure semplicemente annoiati: non c’è via di mezzo. Mantenete comunque il passo e cercate di raggiungere un equilibrio nella vita di tutti i giorni. Consacrate più volentieri del tempo a chi lo merita. La vostra capacità di scegliere è positiva. Saprete seriamente tenere conto dei problemi nel vostro rapporto. Il vostro partner ne sarà grato, ma non aspettatevi nulla di definito da parte sua. Aspettatevi delle sorprese.

Oroscopo domani 31 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete coscientemente diretti con le parole, ma cercherete di non contrariare nessuno. Siete in sintonia con il vostro ambiente – essere più equilibrati vi rafforzerà e libererà il vostro cammino dagli ostacoli. State giungendo a un punto di svolta, è il momento di portare a termine una volta per tutte il lavoro amministrativo che avete tralasciato. È come giocare al gatto col topo… Sarebbe un peccato prendervi dinanzi al vostro partner. Meglio approfittare dell’atmosfera spensierata e dei potenziali buoni momenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. La vostra filosofia di vita vi rende più piacevoli e accessibili agli altri. Il buon umore è all’ordine del giorno! Siete pieni di dolce euforia. Chi ha una relazione saprà assaporare la situazione con calma. I single saranno in grado di cambiare positivamente la loro strategia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Un gran colpo di fortuna vi permetterà di procedere verso i vostri obiettivi e di cogliere l’attimo. Non esitate. Sarete generalmente in forma eccellente. Badate a ciò che mangiate e sarete energetici. La forza delle vostre convinzioni non andranno a genio a tutti. Usate tatto, soprattutto per quanto riguarda il vostro senso dell’umorismo. Un grande cambiamento è in arrivo. Che si tratti della rottura di una relazione, di un ritorno al passato o di un equivoco di fondo con il vostro partner, sarà una questione difficile da risolvere. Fate un passo indietro e affrontate le cose gradualmente.

Oroscopo domani 31 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non vi annoiate oggi. Troverete un modo per creare mille cose da fare, anche se queste sono banali. Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e troverete la soluzione a tavola. La mancanza di vitamine ne è anche un motivo. Oggi prenderete decisioni molto positive e definite a lungo termine, non ve ne pentirete. Sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, ad investirvi di più, trovando modi di evadere a cui aspirate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le discussioni con i vostri colleghi vi danno modo di riflettere. Ne trarrete una maggiore solidarietà. Le persone che vi circondano sembreranno più tranquille del solito. Esaminate con cura tutto ciò che vi viene proposto oggi. Non scappate dalle domande poste da persone che vi sono vicine. Peggiorereste solo la situazione… Cogliete l’occasione per chiarire le cose. Questo vi porterà sollievo. Siate onesti con voi stessi e con gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico. Sarete più flessibili con gli altri affinché siano più inclini ad ascoltarvi. L’amore con la A maiuscola è in prima linea nella vostra mente, pieno di mistero, romanticismo e ideali. Ora è il momento di iniziare a colmare il divario tra sogno e realtà, passo dopo passo, dettaglio per dettaglio.

