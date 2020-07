Oroscopo Frank Horo 29 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Frank Horo 29 luglio 2020

da imbucatospeciale.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avevate detto qualcuno di non fare stupidaggini in amore. Ovviamente ha fatto di testa sua e ora verrà a piangere sulla vostra spalla, facendovi perdere la pazienza! Negli affari vi vedo piuttosto determinati. Ci sono degli ostacoli, ma li supererete senza nemmeno accorgervene. Sul lavoro, vi consiglio di prendere decisioni nette: o arriva una posizione migliore, con adeguamento di stipendio, oppure è davvero il caso di cambiare aria. Col partner dovete prendere bene le misure: o vi sta troppo attaccato, oppure, al contrario, vi pensa poco e nemmeno vi chiama. Urge chiarire la situazione…

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avete voglia di cambiamento, ed è giusto assecondare il vostro istinto. Prima, però, rivolgetevi a chi ne sa più di voi per qualche utile consiglio. Nei giorni scorsi avete litigato con chi vi sta accanto per questioni di soldi. Nella giornata di oggi, invece, noto che la situazione è migliorata, soprattutto dopo il chiarimento di qualche ora fa. Anche sul posto di lavoro siete abbastanza sereni, perché avete trovato il clima di serenità e concordia che stavate cercando da tempo. In amore le cose proprio non vanno: ormai per avere un po’ di pace bisogna ricorrere a continui compromessi. Valuta bene se è il caso di proseguire o se, invece, non sia arrivato il momento di guardarsi attorno…

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete valori umani molto forti, perciò sapete esattamente cosa è essenziale e impiegate le vostre energie solo per quello. Le stelle mi dicono che sono ore decisive per trovare un socio che vi aiuti davvero negli affari, soprattutto per un progetto che avete in mente da tempo. Pure sul lavoro oggi potrebbe arrivare l’occasione giusta per fare carriera. Chi è innamorato da tempo sta vivendo un momento di grande serenità. I single, invece, potrebbero finalmente trovare la persona giusta per loro.

Oroscopo Frank Horo 29 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi consiglio di riflette bene prima di prendere qualsiasi decisione, perché oggi arriverà una proposta che vi farà tentennare. Pure negli affari, evitate di fare mosse azzardate: è meglio fare piccoli passi ma sicuri. Se sul lavoro troverete scarsa collaborazione, non è il caso di prendersela troppo. Chi fa da sé fa per tre. Ormai vi siete convinti che solitudine sia l’unica soluzione possibile per voi. Non è così, molto semplicemente dovete mettere da parte la timidezza e fare il primo passo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete altruisti di natura, perciò se qualcuno è in difficoltà vi fate in quattro per aiutarlo. Oggi troverete chi saprà apprezzare questa vostra caratteristica. Se avete a che fare col mondo della ricerca. delle indagini o dello sviluppo, oggi sarà una giornata favorevole per fare importanti passi in avanti. Anche per tutti gli altri, poi, dal mondo del lavoro arrivano ottime notizie: state procedendo nella giusta direzione! Oggi il vostro partner vi farà una proposta importante. L’amore c’è, però non fate mai promesse che non potete mantenere…

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata di riflessione per poi ripartire più forte di prima! Per quanto riguarda gli affari, sta per arrivare la proposta giusta per semplificarvi la vita. Tutto bello, però muovetevi con la giusta attenzione ai dettagli. Sul lavoro, siete soddisfatti del vostro operato, però spesso sono gli altri a ricevere le migliori gratificazioni. So che ora non mi crederete, ma è solo apparenza, perché presto sarete voi a passare all’incasso. Non siete esattamente dei romanticoni, ma nelle prossime ore avrete voglia di esternare i vostri sentimenti. Badate, però, a farlo con la persona giusta, perché una promessa è una promessa…

Oroscopo Frank Horo 29 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avete energia da vendere, tanto che gli altri fanno molta fatica a tenere il passo. Voi non fatelo notare e limitatevi a dare il buon esempio. Negli affari, finalmente molti dubbi del passato stanno trovando una soluzione e non era nemmeno poi così difficile. A volte bisogna fare un passo indietro per andare avanti. Contatti positivi in ambito lavorativo, perché avete fatto la domanda giusta alla persona giusta. Ora, però, pochi pensieri: in certi casi essere egoisti non è poi così sbagliato! In amore, vedo grande passione per chi è in coppia. I single oggi avranno un grande fascino che va assolutamente sfruttato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi avrete grandi capacità di ascolto e, soprattutto, una bella propensione a fare squadra con chi vi circonda. Ottime notizie dalle finanze, dove ci saranno nuove possibilità di guadagno. Occhio, però, a non gettare all’aria tutto con lo shopping compulsivo. Sul posto di lavoro, sarete chiamati a mettervi in discussione, magari con un compito nuovo. Riflettete bene prima di rifiutare… Col partner vedo qualche discussione di troppo causata dalla vostra indecisione. Anche se vi verrà rinfacciato qualcosa, mantenete sempre la calma.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete convinti di essere arrivati vicini ad un traguardo importante per la vostra vita, quindi supererete gli ultimi ostacoli con la giusta determinazione. Negli affari, sta per arrivare una proposta che potrebbe essere allettante. Valutate sempre bene tutte le facce della medaglia prima di decidere. Chi è in cerca di un lavoro a lungo termine oggi avrà una fortuna sfacciata. L’amore è l’unica nota deboluccia della giornata: se ci sono delle incomprensioni col partner o con chi vi piace, parlate pure senza diplomazia. Dire la verità, alla lunga, si rivelerà la strada vincente.

Oroscopo Frank Horo 29 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete troppo rassegnati, quando invece è arrivato il momento di far vedere agli altri di che pasta siete fatti. Qualcuno vi consiglierà un affare, promettendo che il guadagno è assicurato. Riflettete bene e non fatevi condizionare, anche se siete molto legati a chi vi farà la proposta. Sul lavoro ci sono difficoltà superabili solo col lavoro di squadra. Se il partner vi sta limitando troppo, forse è il caso di riprendervi la libertà…

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Giornata dalle emozioni forti e tutta da vivere. Sarà difficile, ma cercate di non lasciarvi trasportare più del dovuto, perché chi vi sta attorno potrebbe mal digerire l’eccessiva euforia. Ore di stallo, invece, per quanto riguarda gli affari: non ci saranno novità sostanziali, e non è per forza una cattiva notizia, anzi… Giornata ottima sul posto di lavoro. Chi ha intrapreso una relazione da poco tempo, troverà terreno fertile se vorrà confessare qualche piccolo peccatuccio commesso in passato. Non riguarda la persona che avete accanto ora, perciò troverete comprensione…

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata propizia per riprendere contatti con una persona importante del vostro passato che, però, non sentite da tempo. Negli affari vi trovo troppo incerti. Va bene riflettere prima di agire, ma stando bene attenti ai dettagli poi tutto si può fare! Chi lavora in gruppo vivrà una giornata molto positiva. Agli altri consiglio di procedere per la strada che hanno intrapreso. Siete innamorati di qualcuno che, per timidezza o insicurezza, vi sta facendo aspettare da troppo tempo. Portate pazienza e non arrendetevi!

OROSCOPO FRANK HORO 28 LUGLIO 2020