Paolo Fox oroscopo 30 luglio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l’impressione che potresti scoppiare da un momento all’altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai tuoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte. Concentrati sul momento giusto e la persona giusta per scaricare questo sovraccarico di energia senza fare alcun danno a te stesso né agli altri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza. Non essere avventato, ci vuole il tempo che ci vuole.

Paolo Fox oroscopo 30 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Leone (23 luglio – 23 agosto): avrai l’occasione di vedere dei buoni amici, ma tu senti la pressione di portare a termine le cose importanti, prima di pensare al piacere. Non è la giornata giusta per spezzare la routine, anche se avresti bisogno di una scappatoia. Rimani in disparte e tieni il tuo cattivo umore per te. La tregua tanto agognata arriverà presto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario. Porre delle basi solide è essenziale in questo momento.

Paolo Fox oroscopo 30 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto. I momenti di tensione possono portare a delle reazioni eccessive, ma perdere il sangue freddo non risolverà niente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle. Quella di oggi sarà una giornata all’insegna della discrezione, e tu ne avrai bisogno per realizzare le tue ambizioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei determinato ad andare fino in fondo a qualcosa che hai cominciato già da qualche tempo. Non è una cosa passeggera. Manterrai la stessa disponibilità fino alla fine. Sei all’ascolto di tutte le tue emozioni. Potresti farti influenzare da certe idee un po’ fuori dalla realtà, stai attento che non ti distolgano dai tuoi obiettivi. Rimani con i piedi per terra.

Paolo Fox oroscopo 30 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Un capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana. Ripensa ai cambiamenti più recenti che si sono verificati nella tua casa e nel tuo lavoro, e rifletti sugli aspetti che possono essere modificati per migliorare la tua vita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante. Approfitta della grande varietà di possibilità fornite dall’inconscio, ma non permettere che le cose che davvero contano per te vengano manipolate da una causa esterna.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi. Raccontare quello che hai dentro non è poi così rischioso!

