Oroscopo Branko 30 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dopo giorni agitati Luna torna molto positiva, in cambiamento di fase in Scorpione, primo quarto, ma non è ancora fatta, per poter realizzare le tante originali idee che vi suggerisce. Dovete stare attenti nelle questioni finanziarie, per Marte-Mercurio, Marte-Giove. Aspetti che invitano alla cautela chi ama scommesse e rischio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’aspetto fra Giove-Capricorno e Nettuno-Pesci, entrambi al 20° dei rispettivi segni, può far nascere in voi nuova consapevolezza del vostro valore, delle capacità professionali, ma è importante pure come arricchimento spirituale. Non è una combinazione astrale pratica, ma avete un ottimo Mercurio, andrete avanti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi conviene essere presenti nel campo del lavoro perché oggi la Luna cambia fase, cresce verso il primo quarto in Scorpione, segno che influenza molto bene i vostri processi mentali.

Oroscopo Branko 30 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Molto può fare Luna primo quarto che si accende in Scorpione, splendida per emozioni e passioni, profonda per intavolare discorsi nel campo del lavoro. Ma attenti a non andare troppo lontano con la fantasia, questioni finanziarie e altri interessi pratici sono agitati da Mercurio-Marte in quadratura diretta, Giove strano per la legge.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Fattori di disturbo anche nell’ambiente professionale, certamente non creati da voi ma non potete fare finta di niente. La sicurezza innata del Leone è a volte la prima responsabile di smacchi immeritati, gratuiti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gentilezza, generosità, umanità. Insegnamento che viene dalla combinazione astrale eccellente, che coinvolge la società e nasce dall’aspetto Giove-Nettuno. Il primo per voi è ottimo, vi aiuta in affari (dove Nettuno ostacola), ma anche Mercurio e Urano aiutano.

Oroscopo Branko 30 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Nettuno, pianeta che ha dato impronta indelebile alla nostra vita in questo 2020. E’ positivo per voi, ma transita nel campo lavoro e salute, quindi dovete essere prudenti in entrambi i casi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): All’alba vincerò! Risveglio con Luna nel segno, la più bella di luglio, diventa primo quarto benaugurante per l’amore, ma di più per ogni attività. Iniziative destinate al successo nascono con il sestile Giove-Nettuno, iniziato il 25, prosegue in diretta fino al 2 agosto, non perdete giorni preziosi!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Quando Giove e Nettuno sono in contatto stretto, riescono a creare confusione nella vita sociale, politica, finanziaria, perché troppo idealisti, insieme. Potete usare il transito piuttosto antipolitico, se volete richiamare l’attenzione su un problema che sentite.

Oroscopo Branko 30 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sapete individuare i pericoli nelle strutture sociali, bravi a divulgare notizie e ottenere consensi, ma sul piano personale, vi lasciate ingannare facilmente. Non deve succedere oggi, con Marte e Mercurio in crisi, cautela: attività fisica, guida, palestre.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senz’altro fuori da non facili aspetti che si presentano questa settimana, mentre stiamo entrando nel vivo del Leone, al centro di tutte le vostre associazioni. Non dovete temere Marte e Mercurio in quadratura, riuscirete a portare comunque avanti gli affari. Avete invece segnali di debolezza da Luna in Scorpione, agitata pure per le persone vicine.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Nettuno vostro astro, in aspetto diretto con Giove in Capricorno. Si tratta di un sestile, combinazione astrale molto positiva, significa che oggi e nei prossimi giorni fino al 2 agosto voi dovete lanciarvi sugli argomenti che trattano i due pianeti amici

