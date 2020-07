Oroscopo Branko 29 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporta degli impegni. Beneficiate di influenze planetarie che tirano su il vostro morale. State andando nella direzione giusta.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Oroscopo Branko 29 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il destino vi darà l’opportunità di un cambiamento che avete sempre sognato. Ci sono alcune abitudini che sarebbe bene abbandonare – riducete gli zuccheri, vi fa sentire solo in colpa e pigri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potrete proporre piani che sono chiari e facili da discutere, ma alcuni aggiustamenti dovranno essere fatti per risolverli in blocco. Sarete più consapevoli del vostro metabolismo, e più inclini a prendervi cura di voi. Seguite questi vostri sentimenti!

Oroscopo Branko 29 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Vorrete vedere gente e gli scambi con loro saranno positivi. Sarete molto attraenti, messi in grande stima e richiesti per le vostre qualità personali. Sarà l’opportunità del mese per chiedere un aumento od avere un incontro decisivo, oppure successo personale. La vostra forza sarà chiaramente evidenziata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le vostre obiezioni realistiche vi porteranno a trarre conclusioni eque… è il momento di scoprire chi sono i vostri veri amici. Sarete distratti e potreste commettere qualche errore – dovreste rallentare le cose e fare un passo indietro, lasciare le redini.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Oroscopo Branko 29 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra sensibilità tende a mettervi troppo sulla difensiva, cercate di ottenere le cose nella giusta prospettiva… Siete troppo spensierati e avete bisogno di rallentare. Cercate di non fare troppe cose alla volta, la calma e la fuga sono quello che vi serve.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete l’impressione che le cose stanno andando in fretta… parlare con gli altri vi aiuterà a tenere il passo. La vostra mente e corpo sono in perfetta armonia, sempre più equilibrati. Sarebbe però una buona idea fare qualche esercizio.

