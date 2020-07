Oroscopo Branko 28 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete bisogno d’amore e la persona cara ha bisogno di voi, ma Luna in opposizione rende difficile trovare sintonia, modi, tempi giusti. Altra caratteristica di Luna in Bilancia opposta al vostro Marte è che rende più gelosi, possessivi, difficile avere distacco e obiettività. Ma si riesce. Eccitante per le coppie sposate, persone in cerca d’amore. Venere esaudisce, propizia brevi avventure al mare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sole in Leone, come sapete, richiama attenzione su famiglia e rapporto genitori-figli. Per i giovani diventa forte il richiamo (anche di Saturno) sulla figura del padre, eventuali beni provenienti dal patrimonio familiare. Tutto si sistema con Luna in Bilancia, Mercurio nell’aspetto migliore, non manca nulla a questa domenica anche se decidete di darvi alla pazza gioia. Avete bisogno di leggerezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Una luce accesa dalla Luna in Bilancia, segno della vostra fortuna, amore, amicizia, figli. Il cielo della giornata è un inno al vostro segno, che riesce a evitare ogni trappola messa sulla vostra strada da persone dell’ambiente professionale. Venere aiuta pure a vincere in affari, ma non dovete perderla specie se volete rendere più intenso il rapporto, se cercate il segno giusto per voi (Bilancia?).

Oroscopo Branko 28 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per quest’anno stessa spiaggia, stesso mare? Non importa se non riuscite ad assecondare Nettuno che chiama verso mari e terre lontani, quest’estate è piacevole restare in ambienti vicini, per due ragioni. La prima è per essere disponibili per la famiglia, la seconda perché non potete staccare dal lavoro, professione. Cosa che faranno pure i vostri concorrenti. Ostacoli che si chiamano Saturno, Marte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Voglio Anna! L’evergreen di Mogol-Battisti vi appartiene perché la festa della Santa cade nella vostra stagione, con il Sole alto nel vostro cielo. C’è qualche Luna contraria, come il primo quarto di domani, che conferma il proverbio Nuvole di luglio, fanno presto tafferuglio. Per voi la nuvola è Urano-Toro, che si riversa solo sull’ambiente del lavoro. Grande cielo per vita privata. Un vero amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nettuno può essere stato causa di qualche delusione amorosa o difficoltà nelle collaborazioni, ma è un problema, sensazione, che vivono tutti i segni. Il 2020 è così. Quanto al denaro, Luna nella vicina Bilancia segnala possibile aumento del patrimonio personale, Mercurio favorisce i contatti, Giove la fortuna. Se solo il vostro amore vi ascoltasse di più! Ma i suoi pensieri sono lontani dai vostri.

Oroscopo Branko 28 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sì, questa è una giornata d’estate. Siete fortunati, non potete negarlo, al momento giusto arriva sempre in aiuto qualche stella amica che vi tira fuori dai guai, anche economici. Ma la vostra passione per l’economia europea e mondiale va a volte oltre, certo non sarete voi a cambiare le cose Ma potete cambiare le regole da rispettare in famiglia, specie per quel che riguarda i vostri figli viziati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovete dare un po’ di credito ai sogni che fate in queste notti d’estate. Senza essere superstiziosi, cercate di interpretare i messaggi che lanciano Nettuno e Plutone perché, gentili Scorpioni, saranno i principali interpreti del vostro 2021. Dopo un breve isolamento, spegnete i telefoni, uscirete allo scoperto domattina e organizzerete giornate di successo. In arrivo una grande passione fisica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Potrebbe aiutarvi questa Luna in Bilancia negli incontri professionali, discussioni e confronti in affari, progetti per i figli (i maggiorenni hanno bisogno di una casa nel 2021). Ma è anche una Luna chic, elegante, mondana. Come la Mangano al Lido nel film di Visconti. Se la donna Sagittario fosse più alla moda, avrebbe tutto da guadagnare. L’uomo cerca spiagge isolate che non esistono. Siamo troppi.

Oroscopo Branko 28 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E la chiamano estate, questa estate con Marte in Ariete, che diventa più aggressivo quando provocato da Luna e altri pianeti. Questa gioenata è leggermente isterica per la donna Capricorno, che risente di Luna in Bilancia, ma conviene far finta di niente e prepararsi a domani. Sconsigliate le attività fisiche, come sport potete fare nuoto, ma non surf, voi giovani, maggiormente ostacolati da Marte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le occasioni ci sono, siete voi a non vederle. Anche oggi Luna in Bilancia favorisce iniziative pratiche, pure in campo finanziario perché avete un tocco quasi geniale. Siete noti nello zodiaco per le vostre mani laboriose, quello che toccate diventa fonte di guadagno. Giornata splendente, Venere e Marte creano situazioni ideali per nuovi incontri e innamoramenti, mantengono viva la passione coniugale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avviati verso un periodo impegnativo e importante nella professione, per questo è necessario organizzare tutto con precisione, proteggersi da critiche, attacchi. È un cielo in trasformazione. Se pensate allo stesso periodo dell’anno scorso, con Giove in Sagittario, le condizioni sono diverse ma pure la forza di volontà è cambiata. Forse perché ne avete passate tante, sopportate tutto con leggerezza.

OROSCOPO BRANKO 27 LUGLIO 2020