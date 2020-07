Oroscopo Branko 27 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Uno sguardo alla salute è necessario anche se avete la protezione di Marte, quest’anno proprio non stop. Ma il fatto è che dal Cancro arrivano pressioni verso stomaco, reni, vie respiratorie. Luna invece sarà 2 giorni in Bilancia. Cautela anche in viaggio, ma nulla vi impedisce di amare come sapete e volete voi, senza limiti di tempo, spazio, luogo. Una stella cadrà molto prima della notte di San Lorenzo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete il segno che dà più sicurezza in ambito finanziario. Parola che comprende lavoro, commercio, iniziative professionali, società, beni immobili Gli astri che incidono sulla riuscita in campo pratico sono a vostro favore. Ma nel mondo domestico iniziano piccole tempeste, incomprensioni coniugali su decisioni da prendere. Fastidiosa l’insistenza di alcuni parenti. Scoprite la ricchezza delle amicizie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’è una chiesetta, amore. Sposatevi oggi, il cielo dei sentimenti e passioni fisiche è al massimo splendore per quanto riguarda il 2020. Voi potete pure rinunciare alle nozze, ma un giorno ve ne pentirete. Se invece siete ancora alla ricerca di un caro ideale, Luna in Bilancia – transito fortunato – guida la caccia alle farfalle. La più bella sarà vostra. P.S. Lavoro e affari senza intoppi impossibili.

Oroscopo Branko 27 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Pesante week end, fate in modo (anche se dovete lavorare) di evitare lavori pesanti per fisico e mente, non siete in forma. Alla grande emotività provocata da Marte si aggiunge oggi e domani un’aggressiva Luna in Bilancia, diretta contro Mercurio nel segno. Le emozioni non mancano, il cuore ha bisogno di passione e tenerezza. Tanti sono disposti a darvi affetto. P.S. Tenetevi pronti per la Luna di oggi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stagione di compleanno resa elegante da Venere in Gemelli, che balla una danza tzigana con Marte. Ma soprattutto dalla Luna in Bilancia, che rende luminoso il viso della donna Leone. Dovreste fare anche voi un meraviglioso selfie, come la splendida Chiara davanti alla Venere del Botticelli, nuda. Bene la carriera, ma vi date troppa importanza, aspettate che siano gli altri a tessere i vostri elogi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il lavoro risente delle ostilità di qualcuno, ma non è un fatto nuovo. Siete abituati ad avere qualcuno contro perché voi siete perfetti, non gli altri. E invece questa vuota Venere, dalla doppia faccia, che vi fa ostracismo da tante settimane, vuole solo crearvi dei complessi. Anche in amore che, diciamo la verità lascia molto a desiderare. Però la Luna fa pensare a pause molto rilassanti, quasi sexy.

Oroscopo Branko 27 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna di luglio nel segno oggi e domani, opposta a Marte in Ariete, ma in aspetto energico con Sole appena entrato in Leone. I due luminari riuniscono i coniugi, lei è rappresentata da Venere, bella e conquistatrice in Gemelli. Lui beh, lui non ha tutta questa importanza, ma è premuroso e generoso, gli si vuole bene anche se pecca di presunzione. È umano. Durante i viaggi evitate ciclisti, monopattini.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In astrologia il Sole rappresenta Stato, potere, l’uomo di potere (pure religioso). Per voi ora, come ogni anno, è in aspetto faticoso dal Leone, stancante perché transita nel campo del successo. Siamo convinti, conoscendo i transiti del 2021, che vale battersi come vuole Marte, vostro astro. Plutone, pure lui governatore dello Scorpione, esalta la specialità del segno: intuito, premonizione, sesso puro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Un giorno d’estate che vi piacerà! Questa mattina concedete un paio d’ore alla Luna che si sistema sui piatti della Bilancia, segno che ora vi serve più che altro come rappresentanza. Perché certamente avete progetti e affari da seguire, siete un segno che non sa stare fermo, nasce agitato. Trasformate l’agitazione di Marte, in trigono fantastico con Sole in Leone, in una rappresentazione sessuale extra.

Oroscopo Branko 27 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Gli influssi negativi sono 3: Marte, Mercurio, Luna. Impedimenti non impossibili, ma che confusione quando si mettono contro i 3 pianeti nel vostro segno. Probabile un pareggio in ambito calcistico, ma non fidatevi, quest’anno pure il calcio vive una stagione strana. Che fare di sabato quando ci si annoia di tutto e tutti? Qualche ora in solitudine: gran guadagno! Amore, canta Venere, tu Milan io Inter.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Magnifico pure il razzo cinese mandato su Marte, pianeta che in luglio offre la migliore visibilità. Ma a voi interessa perché dall’Ariete vi dà l’energia fisica che ora il Sole in Leone non può fornire. Non è facile neanche la quadratura Sole-Urano, che provocherà nei prossimi giorni situazioni impegnative in campo matrimoniale-domestico. Mai però vi mancherà amore appassionato. Marte è davvero vicino.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Mancano eventi clamorosi, incontri eccezionali, fortune improvvise, combinazioni d’affari vincenti, corteggiamenti, inviti espliciti. Ma visto ciò che ci tocca affrontare e vivere, non potete pretendere di essere sempre protagonisti, pure voi dovete rinunciare a qualcosa. Affrontate l’idea di un periodo di normalità, riuscirete a lavorare meglio, realizzare, guadagnare di più. Luna da incontri a sorpresa.

