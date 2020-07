Oroscopo domani 27 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 27 luglio 2020

da mio-oroscopo-del-giorno.com

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Qualcuno che vi sta attorno si sta prendendo qualche confidenza di troppo: vi consiglio di tenerlo alla giusta distanza. Siete in un momento molto favorevole per chiudere affari e contratti, perciò approfittatene senza troppi indugi. Sul lavoro avete entusiasmo e, soprattutto, le idee giuste. Per metterle in pratica, poi, saprete utilizzare anche le parole giuste con chi collabora con voi. Se avete figli, sfruttate le prossime ore per parlargli: ci sono piccoli problemi da risolvere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se c’è una cosa che vi disturba è la mancanza di sensibilità. Alcune persone attorno a voi stanno giocando sporco, ma ve ne siete già accorti. In queste ore, poi, vi toglierete un grosso peso dalla coscienza. Riuscirete, infatti, a riappacificarvi con una persona che vi ha fatto molto soffrire il mese scorso. Il vostro partner vi sta dando grande sicurezza, elemento di cui avete sempre molto bisogno. Gli astri mi dicono che questo è un momento favorevole per organizzare una bella vacanza di coppia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentite stanchi e perciò l’umore è sotto i piedi, anche perché vi aspettate da un momento all’altro qualche evento funesto. Il vostro sesto senso sta facendo cilecca: se siete stanchi è semplicemente un segnale del fatto che dovete riposarvi. Vi sentite estremamente determinati sulle cose da fare in futuro: approfittatene per far vedere agli altri di che pasta siete fatti. Il lavoro vi porta un po’ di ansia, ma è bene rimanere concentrati su ogni minimo dettaglio. I vostri sogni carichi di entusiasmo contrastano con una vita piuttosto noiosa. Vi consiglio di superare ogni timore e di partire per un viaggio avventuroso col partner.

Oroscopo domani 27 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro umore è altissimo, perché avete trovato l’idea giusta per migliorare il futuro facendo il minimo sforzo. La strada è quella giusta, perciò proseguite senza incertezze. C’è qualche problemino finanziario in vista, ma un vostro familiare si proporrà per darvi una mano: direi che è assolutamente il caso di accettare l’aiuto. Sul posto di lavoro, poi, dovrete fare buon viso a cattivo gioco e, siccome non siete abituati, potreste sentirvi fortemente demotivati. In amore, infine, dovrete ammettere i vostri errori commessi in passato. Non sarà piacevole, ma è l’unica cosa giusta da fare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Qualcuno vi sta chiedendo di tenere comportamenti molto lontani dai vostri valori e dalla vostra educazione. Vi consiglio di non farvi abbindolare! In ambito finanziario, poi, in passato avete commesso più di qualche sbaglio, ma ora la lezione vi è chiara e state ponendo rimedio. Sul lavoro c’è aria di cambiamento che richiederebbe una riflessione, però, al momento, non è proprio il caso di fermarsi. Siete persone dotate di grande fascino, quindi non avete mai avuto grossi problemi nel conquistare. Al momento, però, vi sentite poco sicuri e, quindi, bloccati. Un’uscita con gli amici vi aiuterà a ritrovare la giusta convinzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Di solito, vi accusano di essere asociali e di non avere un gran fiducia nel prossimo: oggi, però, avrete voglia di smentire tutti dimostrando il contrario. Mossa azzeccata, perché vi sentirete anche molto più attraenti. Si presenterà un’occasione molto ghiotta per cambiare lavoro: non affrettatevi a dire di no. In amore scoprirete una ritrovata fantasia. Chi ha già un partner escogiterà qualcosa per ravvivare il rapporto, mentre i single avranno la giusta intuizione per conoscere nuove persone.

Oroscopo domani 27 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): State riflettendo molto su presente e futuro. Saranno ore importanti per mettere bene a fuoco i problemi e ripartire col piede giusto. Uno dei vostri principali difetti è quello di non dare il giusto peso a ciò che accade attorno a voi: sarà il caso di cambiare atteggiamento. Chi ha qualche problema giuridico deve affrettarsi a prendere di petto la questione, altrimenti si arriverà ad un punto morto. Periodo favorevole per quanto riguarda l’amore: non avete mai puntato sulle vostre doti di seduzione, eppure nelle prossime ore rimarrete piacevolmente sorpresi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Siete convinti di aver avuto un’idea geniale e non vedete l’ora di realizzarla. Procedete con cautela, perché l’idea è giusta ma ha bisogno di tempi un po’ dilatati. In ambito finanziario, poi, vi consiglio di affidarvi a qualcuno che ne sa più di voi, perché i prossimi investimenti saranno molto redditizi. Sul lavoro vivete un momento d grande senso di libertà: avete la giusta serenità e spensieratezza per programmare al meglio il futuro professionale. Il vostro partner vi sta chiedendo di rimettervi in discussione. Avete la giusta propensione ad accettare consigli in questo momento, ma non è detto che sceglierete di rimanere in coppia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’istinto sta avendo la meglio sulla razionalità e qualche parola di troppo potrebbe creare pesanti litigi. Fate attenzione e cercate di avere atteggiamenti sempre consoni alla situazione. Qualcuno attorno a voi è poco sincero e le prossime ore potrebbero regalare l’opportunità di smascherarlo. Un problema giuridico potrebbe ostacolare il vostro lavoro: cercate di risolvere questa spinosa situazione il prima possibile. Chi vi ama vuole essere rassicurato, quindi evitate parole troppo dure e portategli rispetto.

Oroscopo domani 27 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E’ un momento favorevole per aprirsi al prossimo, che, tra l’altro, si dimostrerà molto disponibile ad ascoltarvi. Avete la giusta saggezza per gestire gli affari, però se qualcuno si propone di aiutarvi mettete da parte l’orgoglio ed accettate l’aiuto. Sul lavoro si presenterà un problema inatteso, ma basterà riflettere un po’ per trovare la soluzione. In amore è un momento magico: dolcezza, tenerezza ed erotismo sono il vostro marchio di fabbrica. Se avete qualche desiderio intimo, non abbiate timore nel chiedere al partner di esaudirlo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete in cerca di pace e perciò vi circonderete di persone che trasmettono tranquillità. Vedo in arrivo nuovi incontri per voi. Negli affari, dimostrerete a chi è scettico di saper fare la scelta giusta al momento opportuno. Sul lavoro troverete la giusta energia per non limitarvi alla solita routine. Evitate le liti col partner, anche perché dialogando vi accorgerete di avere grandi doti da stratega, che torneranno utile per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Pensate sempre che qualcuno stia tramando contro di voi. Mettete da parte gli inutili sospetti e pensate ad agire nel vostro interesse. Negli affari sarete determinati e pronti a liberarvi da alcune restrizioni. Più che un partner avete accanto un analista, che cercherà di cambiarvi radicalmente. Voi, dal canto vostro, non avete alcuna intenzione di farlo. Tutto giusto, ma ditelo a chi vi ama senza nascondervi.

