Paolo Fox oroscopo 27 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 27 luglio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per dieci mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva. Orientati piuttosto verso dei soci che siano intraprendenti come te, con l’ispirazione e l’energia strabordanti. Questa opportunità non durerà in eterno, approfittane adesso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un’occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale. Inoltre, potrai integrare questo nuovo punto di vista nel tuo schema di pensiero, senza rinunciare alla tua personalità. Mantieni lo spirito aperto, anticipando tutti gli aspetti positivi di un simile arricchimento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

Paolo Fox oroscopo 27 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi probabilmente ti stupirai di te stesso per la tua tendenza a restare ancorato su un pensiero, malgrado le diverse occasioni di distrazione. In questo periodo le cose semplici non fanno per te. Il tuo sguardo si focalizza sulla profondità delle cose, in particolare quelle che ti sono sfuggite in questi ultimi tempi. Questo viaggio è una ricerca interiore, una missione volta a una maggiore conoscenza di te stesso e che non sarà priva di sorprese…

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo periodo hai la tendenza a brillare in società, e questo sicuramente attira non pochi complimenti se non addirittura dell’ammirazione. Tutti sono felici di conoscerti e di avere la possibilità di divertirsi con te. Non per questo ti devi allontanare da quelle che sono le priorità della giornata, e che richiedono tutta la tua attenzione. Metti da parte il divertimento, per adesso; potrai ritrovarlo stasera.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili. Reagire in maniera troppo brusca non è certo di aiuto, ma restare in silenzio è ancora peggio. Cerca di comunicare di più.

Paolo Fox oroscopo 27 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva, e ti imbatterai in un ostacolo che avrebbe potuto essere evitato con un po’ più di prudenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): È difficile dire agli altri quello che provi in questo momento, anche se è ciò di cui avresti bisogno. Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Tuttavia, rifiutare di abbordare l’argomento ti rende distante agli occhi degli altri. Fatti coraggio e affronta di petto questa situazione, e parlarne diventerà sempre più facile.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi. Approfittane per eliminare l’eventualità di dover rivivere la stessa disavventura tra qualche giorno.

Paolo Fox oroscopo 27 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va. Non cambiare i tuoi piani, non ne vale la pena, è solo un piccolo ostacolo sul tuo cammino che non ti impedisce di andare avanti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere messa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore. La sensazione di libertà che provi da qualche tempo non durerà a lungo se non fai di tutto per mantenere la pace nelle tue relazioni familiari. Non serve a niente correre in tutte le direzioni, concentrati sui tuoi obiettivi.

