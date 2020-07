Oroscopo Frank Horo 26 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da imbucatospeciale.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’umore torno ad essere buono dopo un periodo in cui hai sorriso davvero poco. Questo perché hai fatto un bell’esame di coscienza ed hai scoperto di non poterti rimproverare davvero nulla. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, invece, devi cambiare il modo di gestire le tue risorse. Ciò è davvero indispensabile se desideri avere successo. Sul lavoro, poi, devi pensare al tuo futuro a lungo termine, perciò scegli una strategia ed agisci. In amore, sei in una fase di stallo: il tuo partner ti chiede più passione. Se ti blocca nell’intimità, non prenderlo come un rifiuto, ma come un invito a fare qualcosa di più nell’arte della seduzione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei molto indeciso su ogni cosa da fare. Posso solo consigliarti di evitare di cambiare sempre idea all’ultimo minuto. Le stelle mi dicono che è il momento giusto per chiudere un affare rimasto in ballo da tempo o per pensare ad un progetto a lungo termine.. Questo anche perché la tua occupazione attuale davvero non ti soddisfa. Per il momento non cambiare nulla, però, pensa piuttosto a cosa vuoi davvero fare nella vita. In amore, ti piace giocare all’investigatore privato. Un gioco pericoloso, però, perché il vostro intuito vi tradisce e i vostri sospetti sono spesso infondati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Devi abituarti ai compromessi, anche se proprio non ti piacciono. Sono un rospo difficile da mangiare giù, ma è pur vero che nella maggior parte dei casi sono utilissimi. Sei di natura ottimista (o forse semplicemente pigro), perciò non prendi in considerazione aspetti finanziari che, invece, sono molto importanti: attenzione! Di lavoro ne hai fin troppo, perciò finisci quello che stai facendo prima di pensare o avviare nuovi progetti. In amore siete troppo dittatoriali. Concedete più libertà al vostro partner e vedrete che la relazione proseguirà a gonfie vele.

Oroscopo Frank Horo 26 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sentite una grande voglia di amare chi vi sta accanto e la state mettendo in pratica nel modo giusto. In ambito economico, poi, stanno per arrivare ottime notizie, perciò se avete nuovi progetti in ballo portateli avanti con estrema fiducia. Sul lavoro state trovando la stabilità tanto desiderata e questo ha ottimi riflessi anche sul vostro equilibrio interiore. In amore, poi, vi sentite alla grande, anche perché guardandovi allo specchio avete scoperto di piacervi (e anche molto!)…

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ arrivato il momento di chiederti chi sono gli amici veri e di sceglierli di conseguenza. Le stelle ti aiutano a procedere nella giusta direzione. Sotto il profilo economico, ti consiglio prudenza però attenzione a non lasciarti passare davanti offerte palesemente allettanti. Sul lavoro ti senti poco considerato nonostante gli sforzi, ma il tuo oroscopo ti dice che è il momento migliore per cercare qualcosa che sia più adatto a te. In amore sei stato in grado di ascoltare le necessità di chi ti sta accanto e ora ne stai raccogliendo i benefici. Ti senti amato ed in effetti lo sei davvero.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Da sempre, ti piace combattere battaglie che sembrano perse in partenza. Oggi, però, le stelle mi dicono che hai ottime possibilità di vincerne almeno una! Pure negli affari, non scegli mai operazioni semplici. Scelta che solo in apparenza e autolesionista perché, in realtà, ti fa guadagnare molti punti agli occhi di chi ti osserva. Sul lavoro, invece, sei riuscito finalmente a capire che bisogna dare il massimo, ma senza portare le preoccupazioni a casa. In amore avete risolto tutti i dubbi e le preoccupazioni che la settimana scorsa non ti hanno fatto dormire.

Oroscopo Frank Horo 26 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei troppo generoso con gli amici e qualcuno se ne sta approfittando. Vi consiglio di essere più selettivi quando decidete di aiutare chi vi sta attorno. Anche sotto l’aspetto economico, devo raccomandarmi di pensare più al vostro conto in banca, perché vi preoccupate troppo di quello degli altri. Sul lavoro, date il meglio quando vi trovate in gruppo. Ricordati, però, di far valere sempre le tue ragioni. In amore sei fin troppo passionale. Attenzione, però, ad esserlo con un solo partner.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai dei limiti e non devi aver paura di mostrarli agli altri. Solo così, infatti, potrai capire se qualche presunto amico sta cercando di ingannarti. Per quanto riguarda il lato economico, ti vedo troppo distratti e non è davvero il momento, perché in ballo ci sono questioni importantissime per il futuro. Sul lavoro, invece, sei molto determinato: sai qual è l’obiettivo e conosci le parole giuste per raggiungerlo. In amore, sei molto sicuro di te. C’è qualche distrazione esterna, ma la tua fedeltà al partner non è in discussione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il tuo umore risente troppo dei condizionamenti che arrivano dall’esterno. Non è per forza una cosa negativa, soprattutto se ti spingono a farti un esame di coscienza. Le tue stelle mi dicono che oggi è il giorno giusto per progettare qualsiasi tipo di operazione finanziaria. Sul lavoro hai il giusto equilibrio per procedere nella maniera più corretta. In amore, invece, attenzione a non seguire l’istinto. Se stai frequentando una persona, ma non ti convince del tutto lasciala in stand-by.

Oroscopo Frank Horo 26 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei hai litigato con una persona che ti sta a cuore, oggi è il giorno giusto per fare la pace. Gli affari procedono bene, anche perché sapete sempre cosa volete e come ottenerlo. Sul lavoro, avete tantissime idee. Lasciate, quindi, da parte ogni timidezza e parlate con le persone giuste per metterle in pratica. In amore tieni a freno la lingua e fai molta attenzione alle gaffe.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Negli ultimi giorni, una questione complicata ti ha creato qualche problema di troppo. Mantieni la calma, però, perché oggi risolverai tutto. Per quanto riguarda i soldi, sei in un momento favorevole soprattutto se hai a che fare con la tecnologia. Sul lavoro sono in arrivo delle piccole rivoluzioni che, comunque, non riguarderanno la tua posizione. In amore, stai vivendo momenti di grande tenerezza. Se hai qualche dubbio, parlane apertamente col partner e vedrai che qualsiasi ombra svanirà all’istante.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete persone dalle grandi qualità umane, ma qualcuno vi fraintenderà prendendovi per ciò che non siete. Le stelle ti dicono che il momento è propizio per fare operazioni finanziarie utili per il futuro. Sul lavoro avete ben chiare quali sono le priorità e avete pure il giusto equilibrio per portarle avanti nel modo giusto. E’ il momento buono per convincere il partner a fare il grande passo.

