Oroscopo domani 30 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 30 luglio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): I vostri pensieri diventano sempre più evidenti. È tempo di ricominciare a focalizzarvi su voi stessi. Avrete bisogno di abbandonare le idee fisse per ritrovare il vostro dinamismo – un po’ di aria fresca vi aiuterà a immensamente. Pensate con calma e valutate i pro e i contro, ma non mettete il carro davanti ai buoi. Le vostre risorse morali saranno particolarmente richieste. Concludete la giornata dedicandovi ad uno dei vostri passatempi preferiti. La vostra rapidità nel ragionare vi salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune tentazioni malsane intorno a voi che non dovete sottovalutare… Concentratevi sulle vostre reali esigenze emotive.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le vostre obiezioni realistiche vi porteranno a trarre conclusioni eque… è il momento di scoprire chi sono i vostri veri amici. Sarete distratti e potreste commettere qualche errore – dovreste rallentare le cose e fare un passo indietro, lasciare le redini. La gente è esigente. Soprattutto, non rimanete sulle vostre posizioni. Siate flessibili e fate delle concessioni. Sarà utile. Farete progressi nella comprensione delle vostre emozioni o quelle del vostro partner. Il vostro cuore e il ragionamento lavorano insieme in armonia. Vi sentite bene e pensate al futuro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi. Troverete spontaneamente un modo per evitare le difficoltà e mostrare con maggiore fermezza e chiaramente le vostre opinioni. Siete più emotivi del solito. In realtà, questo comportamento contrastante vi porterà alti e bassi. Sta a voi controllare queste tendenze con previa riflessione.

Oroscopo domani 30 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È l’ora di appianare un disaccordo. Saprete come trovare le parole giuste senza contorcere le cose. Avrete bisogno di assumere vitamine e minerali, per colmare le vostre carenze. Non è nulla di grave, ma è necessario prendere provvedimenti. Siate comprensivi, non tutti sono in grado di capire tutto. Non chiedete l’impossibile e tutto andrà bene. Dovrete scegliere tra la totale mancanza di preoccupazione o la sfiducia esagerata… Non prendete tutto sul serio e sfruttate al meglio la capacità della vostra metà di leggerezza e di apprezzamento dei piaceri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! Una nuova opportunità che cambia la vita sarà alla vostra portata ma siate sicuri di leggere tutto con attenzione prima di firmare qualsiasi cosa. Avrete un bisogno irrefrenabile di fascino e di esprimere la vostra spontaneità. Non dovrete rimpiangerlo, né voi né il vostro partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puntate sulla concordia e sulla fiducia oggi, rinforzate le cose, soprattutto le amicizie. La vostra impazienza a togliervi da sentieri vi rende impazienti. Siate prudenti alle articolazioni. Avrete la tendenza a idealizzare il passato. Non rimanete in questo vicolo cieco troppo a lungo. Sentite il bisogno di più sicurezza emotiva oggi. Se siete single, non lasciate che il vostro stato d’animo diventi pessimista o fatalista. Le stelle vi sorridono, non dubitate mai.

Oroscopo domani 30 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati. Sarete in grado togliervi da una brutta situazione senza alcuna difficoltà e sarete fieri della vostra performance. L’Amore con la A maiuscola vi tende le braccia, se vi fidate dei vostri sentimenti. La lettura di uno sguardo vi indicherà più di quanto pensavate. Girate la pagina rispetto al passato e procedete.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi sentirete avventurosi oggi. La fortuna è dalla vostra parte, grazie ai rischi ben calcolati che avete preso. Non tentatela troppo però, la fortuna limitatevi al fine di non esaurire le vostre riserve energetiche. I vostri contatti sociali si riveleranno molto buoni per la vostra autostima! Non rimanete da soli. Una discussione sarà naturalmente necessaria tra voi e il vostro partner. Aprite il vostro cuore e la vostra paura si trasformerà in eccitazione. Non siate così severi con voi stessi, sarà necessario oltrepassare i limiti oggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti. Sarete più seducenti che mai… Fate attenzione a non spezzare nessun cuore. Sarete circondati da preoccupazione e comprensione, dolcezza e tenerezza. Ciò modificherà radicalmente il vostro approccio ad amare. Sfruttatelo al massimo e non rimanete da soli.

Oroscopo domani 30 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Troverete difficile lavorare. Non sprecate i vostri sforzi, riflettete prima di iniziare qualsiasi cosa. Avete bisogno di un periodo di riposo. Non strafate e cercate di rilassarvi. Vi alternate tra un ronzio vago e una voglia di vivere. Guardate al futuro! Sapete che i vostri sogni non sono realistici. Ma non diventati pessimisti, il problema che dovete affrontare oggi sarà solo temporaneo. L’intervento di un amico vi aiuterà in modo considerevole per aiutarvi a fare chiarezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi. Sarete direttamente coinvolti in un evento ufficiale. Le speranze sono positive, avete fatto bene ad essere pazienti. Troverete più facile seppellire l’ascia di guerra di oggi, appianare i vostri problemi e trovare un terreno d’intesa con il vostro partner. Oggi è sicuramente un buon giorno per incontrare gente!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il realismo si tinge di ottimismo che motiverà la vostra squadra e vi circonderà di un bel gruppo. La vostra psiche è vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo. Oggi vi sentirete a vostro agio in compagnia, è giunto il momento di curare al meglio le vostre relazioni. Potrete facilmente capire le motivazioni di base del vostro partner. Questa nuova visione del vostro rapporto vi farà capire che avevate ragione ad insistere al momento giusto.

