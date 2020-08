Oroscopo Branko 4 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Buongiorno, Ariete! Continua per il momento la tensione in famiglia provocata da Mercurio insofferente. I vostri ragazzi protestano, i parenti vicini e lontani pretendono Anche Luna in Capricorno, che chiude luglio e apre agosto, non è facile, eppure siete il segno del momento!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Segno che parte con tutte le stelle giuste, solo il Sole in Leone invita alla cautela e alla presenza in famiglia. Troppo forte pure per la pressione sanguigna, circolazione. Non avete nessun aiuto per il fisico da parte di Marte, pianeta dell’energia, ecco perché dovete da soli amministrare le vostre forze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete tra i nostri favoriti. Luna è uscita dall’opposizione, qualche fastidio fisico è ancora presente, ma siamo già sotto l’influsso del Capricorno, segno della vostra intelligenza. E’ su questa particolare qualità che dovete puntare e vincerete l’ottusità, il vecchio che vi circonda.

Oroscopo Branko 4 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se è vero che il giorno si vede dal mattino, osservando Luna in Capricorno che apre l’agosto di noi tutti. Prevediamo che avete davanti un periodo molto impegnativo, ma necessario e utile per il successo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La prossima settimana, dopo Luna piena, 3-4, arriva nel segno Mercurio, transito veloce. Preparate in questi 2 giorni un programma professionale o finanziario preciso, vedrete gli ottimi effetti prima di Ferragosto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’aspetto che nasce oggi e domani, Luna in Capricorno congiunta a Giove, è quello che meglio rappresenta la fortuna. Considerando Saturno e Plutone nello stesso punto, Urano in Toro e Mercurio positivo, è ragionevole prevedere un vostro successo nel lavoro e in affari.

Oroscopo Branko 4 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non sarà facile agosto, specie dopo il 7 quando Venere prenderà il posto di Mercurio in Cancro, opposta ai pianeti in Capricorno, da dove oggi e domani vi contrasta una prepotente Luna. La quadratura con Marte la rende inadatta ad attività fisiche, macchinari, scalate in montagna.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Una nuova emozione, un nuovo grande amore, una passione fisica che supera tutte le barriere. Forse è vostra la più sensuale apertura di agosto, grazie alla presenza di Luna in Capricorno congiunta a tre pianeti e in aspetto con Mercurio e Nettuno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete ancora famosi, Mercurio si presenta bene per carriera e affari, ma ora dovete ancora pazientare con questa Venere in opposizione fino al 7. Lunedì ci sarà Luna piena a voi favorevole, quindi vivete questi due giorni con meno ansia, meno fretta, il vostro modo di essere e di fare innervosisce le persone vicine.

Oroscopo Branko 4 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Finché Giove è nel segno la congiunzione con Luna avviene una volta al mese, due giorni e mezzo, quindi non scatta sempre la fortuna che le viene attribuita. L’aspetto che nasce tra oggi e domani è comunque benaugurante perché è in fase crescente, in aspetto con Urano: fate notizia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tra la prossima notte a quella di lunedì 3 una stella cadrà. Venere è ancora nel punto più alto del vostro cielo amoroso, Marte sollecita lei e voi, Mercurio agevola incontri e viaggi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non giurare sulla Luna, diceva Giulietta a Romeo, cambia troppo spesso. Ma oggi, per voi, cambia in modo inatteso e molto positivo, dopo il passaggio in Sagittario. Noi vi invitiamo però a non fidarvi delle persone e dell’ambiente in cui muovete i vostri affari, accettate invece con gioia le nuove amicizie, conoscenze, contatti.

