Oroscopo Branko 3 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 agosto 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il primo week end d’agosto impone qualche attenzione a salute, forma, meno per chi è in vacanza. Ma dovete essere disciplinati a tavola, la Luna disturba fegato e stomaco, Mercurio-Cancro vuole molta acqua.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luglio si conclude e agosto apre con una meravigliosa Luna. Segnale sempre positivo e benaugurante per le successive settimane quando si parte con i favori di Giove-Luna, congiunti in Capricorno, per voi è un sogno che prosegue da svegli e si realizza di giorno. Eccitante l’aspetto con Urano e, con il favore di Mercurio nella migliore posizione, riuscite perfettamente pure in affari e lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Può diventare orribile la Luna quando dal Sagittario provoca Venere nel vostro segno, con la collaborazione di Nettuno in Pesci. Se c’è una combinazione astrale ambigua è questa, quindi state più attenti a ciò che vi circonda, ciò che sentite.

Oroscopo Branko 3 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sono avare le stelle del week end. Mercurio, agente e promotore delle vostre qualità più eccellenti nel lavoro, non può vincere da solo la pressione planetare che inizia stasera. Prima di entrare in dettaglio consigliamo di viaggiare in mattinata, se avete deciso di partire (treno migliore soluzione, finché Luna è in Sagittario.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Nettuno in Pesci a volte provoca un po’ di malinconia, ma è naturale specie per persone di una certa età: è il pianeta dei ricordi del passato, soprattutto d’amore. Ma è l’amore la grande forza astrale che vi porta da luglio ad agosto con questa bella Luna in Sagittario, poi in Capricorno. Insieme a Venere in aspetto di conquista e Marte al massimo della passione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ tanto che dura Venere in Gemelli, quasi un’abitudine, ormai lo sapete che almeno ogni 2 giorni qualche scontro con lui, con lei, non manca. Figuratevi come potete stare tranquilli con il coniuge quando Luna è in Sagittario, quadrata a Nettuno, per tutta la mattinata!

Oroscopo Branko 3 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sono le ultime battute di Mercurio negativo, iniziato il 28 maggio, mercoledì sarà in Leone, insieme al Sole, un faro che indicherà altre strade da prendere. In questo week end, con Luna in Capricorno da oggi pomeriggio fino al plenilunio di lunedì 3, sarete sotto esame.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Si va su Marte Guardiamo con emozione e trepidazione le sonde che partono verso il pianeta rosso, importante pure per voi perché è insieme a Plutone il vostro astro guida. La prima notizia per voi è naturalmente astrologica: Marte diventa tutto agosto una furia incontrollabile, per quanto riguarda lavoro, imprese professionali.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna tutta la mattinata nel vostro segno, agitata anche per famiglia e matrimonio, forse perché siete in preparativi per un viaggio, per le vacanze. Nettuno appare agitato e si fa sentire con vertigini, nausea, specie per le donne in momenti del mese particolari.

Oroscopo Branko 3 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dovreste essere in Grecia, patria degli dei, perché il più grande, Giove, transita nel vostro segno. Dopo dodici anni, Ferragosto con il grande Zeus sopra di voi, e tanta fortuna da cogliere vicino e intorno, grazie anche alla Luna che arriva nel vostro segno dopo le 12 e resterà fino a lunedì 3. Tutto può succedere, in natura, nel cosmo, nell’economia, in politica, nella società.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Bene, benissimo. Dipende da come siete arrivati a fine di luglio, forse non tutto è stato fatto in modo perfetto, ma riguardo alle nuove iniziative il cielo è a vostro favore. Eccezion fatta per Urano, ma ormai lo sapete da oltre un anno e lo avrete negli anni a venire, ma quando il pianeta non è in contrasto con altri astri, la presenza in Toro è utile per casa, famiglia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Troverete un altro amore, voi che per una ragione o l’altra vi trovate nella condizione di single. Pensiamo anche ai nativi di una certa età, visto che Pesci è circondato da pianeti vecchi, tutti amici, che aiutano ovviamente anche i giovani a farsi strada nella vita.

