Oroscopo Branko 2 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Momento adatto per programmare la vita personale, esaminare obiettivi e traguardi, più in termini di sentimenti e desideri personali che di carriera. Le stelle raccontano una bella storia d’amore, che nasce o rinasce all’ombra di Venere e Marte, Luna ancora in Sagittario può sempre propiziare incontri che meritano.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Verso agosto con una protezione stellare eccezionale, se analizziamo i pianeti che influenzano attività professionale o finanziaria. Sostenuta dall’aspetto Giove-Mercurio, ottimo per discussioni e questioni scritte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le vostre argomentazioni sono importanti, validi i progetti che volete realizzare, guadagnerete, ma dovete ascoltare gli altri. Poi farete di testa vostra, ma fingere passività può essere un trucco vincente.

Oroscopo Branko 2 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Mercurio nel segno è una mano preziosa nel lavoro, affari, ma non si deve andare oltre il possibile. Servono precauzioni, prima di accettare o offrire, Mercurio è in opposizione diretta a Giove, transito delicato in ambito legale-amministrativo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Mezzogiorno di fuoco, in senso positivo ovviamente, Luna prende posizione centrale nel settore della fortuna e dell’amore, incide con il suo ottimistico influsso pure su attività e affari, aiuta molto se dovete sistemare o chiarire collaborazioni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tropico del Cancro. Da quel segno amico vi raggiunge l’influsso di Mercurio, in aspetto diretto con Giove in Capricorno: tutto a favore dei vostri affari. Si discute di soldi, molti secondo Saturno. Alla ripresa in campo professionale non corrisponde la situazione domestica o amorosa,

Oroscopo Branko 2 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le attrici della Bilancia vanno incontro a vero successo, nuove scritture pure per l’uomo, che non è nel suo momento migliore. Programmate da oggi il relax, una vacanza per inizio agosto. Luna ancora in Sagittario, buona per atti scritti. Ma siete letteralmente sottomessi alla legge di Giove opposto a Mercurio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In tempi normali, più facili e regolari, l’odierno quadro astrale sarebbe stato per voi un terno al lotto, tanto chiara è la voce fortuna nel vostro cielo. Ma siamo sicuri che avrete una bella porzione di bene e felicità se vi impegnate come sapete fare, annullando voi stessi e dando forza agli altri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Solo dopo Ferragosto, Mercurio sarà in Vergine, quindi in aspetto critico con Nettuno, ma pochi giorni, significa che potete programmare spostamenti e viaggi come piace a voi. Gli eventuali impedimenti sono quelli di tutti, ma voi avete oggi una stupenda e crescente Luna che fa l’amore a distanza con Marte.

Oroscopo Branko 2 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Leone nel vostro oroscopo assume ruolo di guida, ispiratore, forza morale, per iniziare cambiamenti programmati o inaspettati. Potrebbe succedere in questo finale di luglio-inizio agosto, grazie a una Luna incisiva e risoluta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le previsioni non possono che essere belle, perfette bisognerebbe pure vedere come siete arrivati all’appuntamento con Luna piena, che esploderà nel segno il 3. Ma è benaugurante anche Luna in Sagittario, specie per chi cerca qualcuno da amare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Quasi netta la separazione nel vostro cielo, tra la vita privata e quella pubblica, cioè , gli affetti e gli affari non viaggiano sulla stessa barca. Avrete anche l’amore, siatene certi, Nettuno è il romantico gondoliere che vi canta Venezia, la Luna e tu.

OROSCOPO BRANKO 1 AGOSTO 2020