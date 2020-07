Oroscopo Branko 1 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 1 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si sente la forza del Sole in Leone, si percepisce il sottile linguaggio di Luna in Sagittario, custode dei vostri segreti più personali, intimi. In certi giorni, lo sostiene pure Marte, guai a essere nei vostri pensieri!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Effetto della Luna dei giorni scorsi opposta a Urano è un abbassamento del tono vitale, dato che ora non ricevete la spinta di Marte. Il pianeta dell’energia è in postazione nascosta, da dove indica presenza di avversari pronti a tutto pur di battervi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non vi sentirete bene, organizzatevi in modo da non dovervi occupare di cose che oggi non sentite, che vi infastidiscono. Fisicamente siete stressati dal cambio di Luna, che oggi è passata in opposizione dal Sagittario, contro la vostra Venere.

Oroscopo Branko 1 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non trovate neanche il tempo per ascoltare i grilli nelle notti di Luna crescente, tanto siete occupati, nel lavoro, professione, casa. Però da inizio estate non ci sono state clamorose combinazioni astrali per vivere l’amore come piace a voi, Marte vi toglie il gusto dell’avventura.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo tre giorni di Luna scandalosa in Scorpione (succede sempre qualcosa di imbarazzante con Luna in aspetto diretto con Urano), oggi è in Sagittario, l’effetto sarà diverso. Prima di qualsiasi iniziativa tecnica o professionale, anche se mercoledì è giorno di mercati, dovete puntare sull’amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I passaggi lunari vi rendono irrequieti perché disturbano il vostro ordine stabilito, costringono a cambiare cose già decise, provocano mal di stomaco. Quando Luna è in Sagittario, il salto da una situazione all’altra è più evidente, specie ora che si aggiunge alla dissonanza Venere -Nettuno.

Oroscopo Branko 1 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna in Sagittario e Sole in Leone, due luci benefiche nel cielo di fine luglio, che si aggiungono allo splendore di Venere in Gemelli. Se avete un progetto da realizzare, cercate di collaborare con questi tre segni, sono i vostri migliori alleati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Luna ha iniziato fase crescente nel vostro segno e avete subito preso la decisione azzeccata. Oggi aumenta di luce in Sagittario fino a Luna piena di lunedì, che interesserà specie amore e famiglia. Organizzatevi per affrontare le novità che vi mandano le stelle, immaginate che sia già partito un pacco prezioso, che aprirete sabato 1 agosto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’anno bisestile ha per voi anche un regalo: due passaggi della Luna in un mese. Il 2 luglio il transito era già in trigono con Marte-Ariete, oggi c’è qualcosa di più importante, Sole nel caro Leone. Per voi è un invito a nozze, perché l’influsso fa tornare voglia di viaggiare, divertirsi, fare sport, amare in libertà.

Oroscopo Branko 1 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Luna alle spalle, e ancora di più Mercurio in Cancro, fanno un bilancio sulle azioni fatte da inizio estate. Influssi che toccano Venere in transito nel segno che governa l’attività, possibile nervosismo nelle collaborazioni, associazioni, parentela, matrimonio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I lampi che provengono oggi dal Sagittario (Luna), Leone (Sole), Ariete (Marte) creano situazioni molto difficili in posti precisi del Paese. Voi cercate di stare lontano dalle folle, perché quelle luci astrali sono amiche dell’Acquario, in due giorni vi possono far guadagnare, progredire, cambiare radicalmente anche rapporti con la famiglia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Banalità. Le potete riscontrare nelle parole di vostri critici e concorrenti, ma tutto l’ambiente è il regno della retorica, che si sta allargando a tutti i segni. Forse non si è capaci di andare avanti, di fare tagli drastici.

