Paolo Fox oroscopo 5 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ una giornata particolare: la Luna e’ favorevole, ma questo transito non basta a rendere tutto piu’ semplice, ci vorrebbero notizie concrete! E’ vero che ci sono state tante privazioni, tante difficolta’, ma bisogna anche ricordare che con la fine dell’anno molte cose andranno meglio, ora devi semplicemente programmare, progettare qualcosa di nuovo anche perche’ certe situazioni passate non funzionano piu’. Agosto richiede molta attenzione in amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vivrai queste giornate in modo un po’ confuso. Se ci sono questioni di soldi e soprattutto di casa, di spartizioni di denaro in genere, e’ chiaro che tu sia un po’ preoccupato. Ma fino a Novembre abbiamo tempo per riparare! Le persone che stanno aspettando una buona notizia e magari hanno fatto una richiesta nel passato, a breve avranno qualche occasione in piu’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): A partire da oggi potrai contare su una buona situazione astrologica. Quindi, piano piano, anche le situazioni che sono nate in maniera difficile o a cui tu hai cercato di porre rimedio, si sbloccheranno presto. In queste prime giornate della settimana abbiamo una Luna favorevole che aiuta il movimento. Ci sono occasioni per vedere gente e per recuperare anche l’amore.

Paolo Fox oroscopo 5 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tra le buone notizie della settimana, l’ingresso di Venere nel tuo segno da venerdi. Questo e’ un elemento di forza in piu’, anche di fascino che non ti manca mai e che coinvolge le persone del tuo segno in questo bell’Agosto, un fascino che potrebbe essere rivelato dalla voglia di stare accanto ad una persona che ti interessa. Questa e’ una settimana che da oggi prende quota!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stanchezza, nervosismo, forse anche disagio! Queste sono giornate in cui dovresti occuparti di cose che non rendono tutto piu’ complicato! Per esempio, cerca di evitare lunghi viaggi o comunque di stancarti troppo perche’ altrimenti si rischia di finire in qualche ‘coda’ o magari di arrabbiarsi per motivi banali. In queste prime giornate della settimana, consiglio prudenza in famiglia e in amore!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo mese di Agosto non ti fermerai! Anche se di solito e’ un mese da riservare alle vacanze, un po’ per quel che e’ accaduto di recente ma soprattutto per quel che riguarda l’aspetto astrologico: con questi importanti combinazioni planetarie, in particolare con Giove, Saturno e Urano favorevoli, direi che questo sara’ un mese di preparazione per grandi successi o comunque per recuperare quello che hai perso in passato. E questo vale anche per i sentimenti!

Paolo Fox oroscopo 5 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai attraversando una fase un po’ critica, ci sono tanti momenti di disagio. Come ho gia’ spiegato, non ho mai detto che l’oroscopo del 2020 sarebbe stato felice per tutti: e il tuo segno, assieme ad altri, lo dimostra a pieno perche’ nel corso degli ultimi mesi un progetto si e’ volatilizzato o perche’ in questo momento sembra che tu non riesca a fare tutto quello che desideri. Ci vuole pazienza! Per chi ha un’attivita’ a contatto con il pubblico, buone notizie da oggi. Magari vuoi recuperare qualcosa in amore. Ma si va avanti ‘a denti stretti’!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa e’ una settimana sottotono: solitamente ad Agosto non e’ che tu sia al massimo della tua energia, un po’ perche’ in questo mese capita sempre di non essere in perfetta forma oppure perche’ magari ci sono delle particolari tensioni con l’ambiente. In ogni modo, questa settimana è iniziata in maniera un po’ agitata. Prudenza in amore!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tu vuoi sempre porti nuovi limiti, nuovi obiettivi e superarli. A partire da oggi avrai un bel cielo: Mercurio sara’ in aspetto buono. Agosto potrebbe essere un mese in cui si parla senza un vero progetto in cui si parla di qualcosa di importante da varare in vista dell’autunno. In amore e’ un periodo neutrale: chi una storia la continua, chi non ha una storia non la cerca, ma se capita l’occasione!

Paolo Fox oroscopo 5 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei talmente tanto assorto da pensieri di carattere professionale da non guardare quasi altro. E quindi i sentimenti sono un po’ agitati. Consiglio di essere cauto con le spese, di considerare comunque che questo e’ un periodo di fermo e di riflessione. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, perche’ tutto quello che e’ stato chiuso negli ultimi mesi, sia pure con dispiacere, portera’ nuovi orizzonti. Servono forti potature affinche’ nascano nuove gemme!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questa giornata sei particolarmente incandescente, nervoso! Attenzione alle spese che possono essere maturate anche per motivi non volontari: guasti, conti correnti dimenticati, insomma c’e’ qualcosa da rivedere! In queste giornate di inizio settimana ti consiglio di essere cauto anche con la forma fisica: l’eccessivo caldo o comunque la situazione di grande stress vissuta di recente potrebbe essere foriera di qualche fatica in piu’.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi considerare che Venere da venerdi assumera’ un transito importante: Agosto e’ un mese di grande risalto per le coppie che hanno vissuto un problema e che vogliono impegnarsi a risolverlo. Ricordo che la primavera e gli inizi dell’estate sono stati pesanti per i sentimenti: chi non ha trovato l’amore, chi addirittura era indeciso tra due storie oppure si e’ allontanato fisicamente o psicologicamente da una persona, e ora deve recuperare. Ad Agosto si possono vivere belle emozioni, ma le storie che non recuperano possono definirsi concluse!

