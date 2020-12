Oroscopo Branko 27 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 dicembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi sei in vena di sensualità. Hai molta voglia di affrontare degli argomenti intimi con i tuoi amici se non addirittura con alcuni tuoi colleghi di fiducia. Fai attenzione a non rimpiangerlo in un secondo momento, allo stato attuale queste persone potrebbero non essere molto ricettive. Non ti sarà difficile individuare le persone reattive dalle altre. Quelle con cui ti sentirai libero di esprimere le tue idee più profonde saranno capaci di offrirti dei preziosi consigli.

Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi hai le idee abbastanza chiare su quello che vorresti fare. Hai anche la sensazione che una deviazione dai tuoi obiettivi potrebbe intaccare il tuo morale; e non c’è niente di più vero. La tua visione della realtà in questo momento è forse un po’ stravolta, non prenderla troppo a cuore se la giornata non si svolge esattamente secondo i piani, l’equilibrio tornerà domani.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione. Le persone della tua cerchia che oggi si metteranno in luce, se ne pentiranno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità e adattarsi alle influenze esterne.

Oroscopo Branko 27 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dei vecchi rancori repressi oggi potrebbero intromettersi nella tua vita e intaccare il tuo umore, se non addirittura distruggerti il morale. Cerca di cambiare prospettiva e di vedere le cose sotto una nuova luce per non incrementare questa negatività. Raggiungerai i tuoi obiettivi, ma forse dovrai mettere in conto un po’ più tempo del previsto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi hai un’agenda talmente fitta di impegni che il più piccolo ritardo potrebbe far andare tutto in frantumi. Sentiti libero di dire di no, per ridurre la pressione. Cerca comunque di non lasciare tutto per l’ultimo momento, altrimenti diventerà molto difficile gestire la situazione. Una volta passata questa grossa ondata di tensione, ti sentirai pronto per affrontare qualsiasi cosa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse. Oltretutto, il tuo bisogno di apprezzamento oggi è particolarmente forte, dovrai quindi trovare le parole giuste per comunicare tutto quello che hai da condividere.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi ti senti meno introverso del solito, e a tuo agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul tuo lavoro. Fai attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarti, e concentrati sul modo in cui vorresti che si svolgesse la tua giornata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un’occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sballo. Sarai molto più produttivo di quanto gli altri non ritengano possibile, ma non aspettarti le congratulazioni perché arriveranno in un secondo momento.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino.

