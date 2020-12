Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ un Natale in cui le stelle hanno deciso di farti un piccolo dono gia’ con una settimana di anticipo, perché infatti sono giorni che non abbiamo più pianeti cosi contrari. Seppur lentamente, si va avanti! E’ probabile che tu voglia cedere cose che non ti piace più fare. Comunque, nonostante i mille conflitti però emerge la tua personalità vincente, lo vedremo nelle prossime settimane!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Io credo che mai come in questo periodo tu abbia bisogno di casa, di famiglia, di emozioni. E tutto sommato questo Natale che per forza di cose dobbiamo vivere non dico in isolamento ma quantomeno in intimità, è nelle tue corde, perché è da tempo che sei stanco, è da tempo che desidererei fermarti. Spero che attorno a te ci siano le persone migliori; questo Natale vale davvero tanto!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questi giorni di Natale potrebbe essere elaborato un bel progetto perché con la mente non ti fermi mai, tanto meno in questo periodo visto che vuoi vincere delle sfide. Per dovere di cronaca, ricordo che oggi ci sarà la Luna nel tuo segno, e questo non è solamente un indizio di forza ma anche un indizio di buona energia che torna. Tuttavia, in questo periodo ti trovo affannato, come un leone in gabbia: evidentemente questa pausa festiva non ti piace oppure se lavori ci sono troppe cose da fare!

Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata hai una buona energia ma anche una grande voglia di stare un po’ per conto tuo, al massimo solo con persone fidate. Questo Natale fa da preludio di un 2021 che non vedrà più Saturno e Giove contrari, e quindi sono molte le iniziative che puoi portare avanti, sono molte le energie che puoi dedicare alla tua vita e alla vita delle persone che ti piacciono, che ami e che amerai!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Buona giornata con la speranza che oggi tu non faccia cose pazze, e soprattutto, se ci sono dei ritardi o delle situazioni poco chiare, che tu non metta in discussione nulla. Non è il caso di rischiare, non è il caso di andare contro le regole, perché con questa Luna contraria potresti pagare lo scotto anche di una forte tensione interiore. Non tornare a vecchi trascorsi! Spero che tu non debba lavorare in questa giornata, spero che tu abbia la forza di superare non tanto gli ostacoli della vita, quanto gli ostacoli di persone che incredibilmente spesso ritrovi contro di te nel corso del tuo cammino!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo è un Natale di recupero, importante, voglio darti ‘quattro stelle su cinque’ perché possiamo dire che ci sono grandi energie da spendere. Tuttavia, é importante anche programmare qualcosa di piacevole. Se possibile cerca di staccare la spina, di recuperare energia psicofisica, perché ricorda che questa é una settimana partita male, lunedì stavi giù di corda. Questo Natale permette di ‘guadagnare’ qualcosa di più!

Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei pronto a vivere nuove emozioni: arriva un 2021 carico di sensazioni positive! Ed entrando nello specifico di questa settimana, arriva un semplice weekend di interesse, tanto più che domenica avremo anche la Luna favorevole. Ricorda sempre che l’aspetto economico va tutelato, ci sono stati ritardi nelle compravendite: ci vuole pazienza per cercare di sistemare quello che gli ultimi due anni hanno messo ‘in sospeso’!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Luna opposta! Cosa dire? Forse in questa giornata di oggi avresti voglia di fare cose che non si possono fare. O semplicemente di stare accanto a persone che sono un po’ distanti fisicamente e psicologicamente. Tuttavia, voglio dare ‘quattro stelle’ di forza perché meriti un incoraggiamento! E inoltre devo dire che sei stato abbastanza bravo nel cercare di recuperare certe situazioni che tu stesso avevi messo in pericolo. Ricordo, infatti, che talvolta provochi gli altri per poi renderti conto di aver esagerato. Cerca solo di non affaticare troppo il tuo fisico!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Giornata tranquilla, forse troppo per i tuoi gusti, forse anche troppo lenta visto quello che ti sei prefisso di portare avanti nel 2021. Il tuo è uno dei segni che potrebbe innamorarsi all’improvviso! Tu credi nel colpo di fulmine, anche perché è probabile che i rapporti più belli della tua vita siano nati per caso. Quindi, è vero che come tutti puoi magari divertirti coi social, fare conoscenze virtuali, ma tu sai benissimo che le persone più importanti non vanno cercate, capitano! La prossima sarà una settimana di recupero anche per le emozioni del cuore!

Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Forza e coraggio! Luna e Mercurio sono favorevoli: è vero che questo è un anno complicato per tutti. Ma ricordo sempre che sei una persona forte e probabilmente hai scoperto di essere una persona nuova! Se fino a qualche tempo fa dire no o fare determinate scelte era molto difficile, ora sembra tutto molto più lineare. Hai acquistato un bel coraggio che può essere importante anche per i sentimenti. Anzi, ti consiglio di ‘caldeggiare’ una storia: è un Natale con qualche dono inaspettato!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se credi nel futuro puoi veramente iniziare a pensare a qualcosa di bello. Portare avanti nuovi progetti per te è essenziale: devi inventare, rivoluzionare, cambiare le cose! E avere Giove e Saturno nel segno non può che alimentare questa ‘sete’ di esperienze che possono essere anche un po’ trasgressive, fuori dalla norma. Per fortuna sai benissimo che non bisogna essere ricchi per essere più felici, parlo di denaro, bisogna essere ricchi dentro! Quindi, in questo momento puoi riscoprire la spiritualità, puoi riscoprire il desiderio di vivere in un posto che sia compatibile con i tuoi sogni. Chissà quanti vorranno cercare una casa particolare, saranno attratti dalla campagna o semplicemente vorranno vivere la vita in maniera più ecologica. E’ un cambiamento che riguarda tutti ma per te sarà ancora più forte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Portare avanti certe storie, certe emozioni, al momento non e’ facile! Ecco perché io mi chiedo che cosa é accaduto nelle ultime settimane, perché se stai vivendo una relazione complicata, se nel corso degli ultimi tempi hai capito che certe storie non funzionano, é probabile che ogni tanto ci sia un ripensamento. Questa giornata di oggi non é complicata, però un po’ lontana dei tuoi desideri, come se l’amore fosse inappagato, come se ti mancasse qualcuno. Qualche riflessione in più andrà fatta, purché non sia malinconica! Giornata che scorre in maniera tranquilla.

