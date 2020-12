Oroscopo Branko 26 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 dicembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non saprete da dove cominciare e tutto ad un tratto sarete assaliti da mille impegni, stabilitevi quindi delle priorità. Attingerete alle vostre risorse per riuscire a gestire le attuali attività. Pensate ad evadere con i vostri amici e i vostri cari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete immersi nei vostri obblighi, non lasciatevi coinvolgere totalmente da essi. Dovrete forzare per avere un po’ di tempo per voi stessi. La vostra riflessione vi sollecita, a ragione, a prendere tempo per rilassarvi, procedendo nel contempo ai vostri pensieri profondi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi.

Oroscopo Branko 26 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro morale è promettente, quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Tutto tornerà a posto se agirete. La vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete la sensazione che tutto va troppo in fretta e parlare con gli altri vi permetterà di tenere il passo. Siete completamente a vostro agio con voi stessi e il vostro equilibrio è sempre più forte. Riprendere uno sport sarebbe anche una buona idea.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sorprenderete chi vi circonda con la determinazione che mostrate nel perseguimento dei vostri obiettivi. Avete bisogno di rilassarvi mentalmente e fisicamente. Provate a ricaricare le batterie con un’attività artistica.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le vostre prospettive a lungo termine stanno diventando sempre più chiare e relativizzate meglio ciò che vi fa innervosire. Riuscite a controllare meglio le vostre emozioni e a guadagnare energia. Vi sentirete più in forma, ora che gestite meglio le vostre riserve.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Fate uno sforzo con voi stessi se la tentazione è troppo forte… trovate difficoltà a mantenervi in equilibrio emotivo oggi. Vi sentite in migliore forma e abbastanza stabili per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non sprecate le vostre energie nelle parole vane.

