Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questi giorni e’ importante cercare di mettere a posto certe questioni economiche rimaste in sospeso nell’ultimo anno e mezzo. Piano piano i nuovi progetti decolleranno: poi sembri come aiutato, ci sono persone che ti vogliono bene e che alla fine riusciranno a darti ‘una dritta’, come si dice. L’amore puo’ essere interessante soprattutto a partire da ieri!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Con questa Luna in transito non puoi che essere costruttivo, forte e anche molto propositivo. E’ importante mantenere sotto controllo certe questioni legali e finanziarie, perche’ come ascolterai nelle mie previsioni, il 2021 sara’ un anno che prediligera’ una certa attenzione nei confronti di tutto quello che ha a che fare con il denaro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo weekend hai riacquistato vitalita’ e io mi auguro che tu possa acquistare forza anche per quanto riguarda l’amore, perche’ ieri potresti aver fatto un incontro speciale! Magari sarei proprio tu a pretendere l’attenzione di una persona che ti interessa. Con Giove e Saturno favorevoli, il 2021 che sta arrivando si presenta come un anno di grandi propositi. Infatti, c’e’ gia’ chi ha in mente idee importanti da realizzare!

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questo fine settimana e’ stato sicuramente migliore della giornata di Natale, dove nel tuo cielo ho letto una certa malinconia: il 2021 dovrebbe essere un anno di ‘spinta’, quindi non pensare al passato, anche se e’ inevitabile perche’ come segno d’acqua sei sempre pronto a valutare, a confrontare l’esperienza del passato con quelle del presente. Non sottovalutare eventuali incontri. E’ un weekend che ti ha favorito!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei pensieroso, nervoso, probabilmente anche turbato da un Natale piuttosto agitato o semplicemente poco stimolante. Queste ultime giornate non hanno certo provocato in te una reazione speciale: se ci sono dispute in famiglia o per vari motivi qualcuno e’ lontano, c’e’ anche un po’ di amarezza. Cerca di recuperare terreno!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Scegli sempre il momento migliore per parlare e non aver paura dei silenzi. A fare le cose di corsa ci si rimette sempre, cosi come a non dire le cose come stanno! In tutti i rapporti in cui c’e’ bisogno di un confronto, di una verifica, questo fine settimana aiuta. Dal punto di vista del vigore, queste sono 24 ore interessanti!

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Continuo a credere che sarai uno dei segni protagonisti del 2021! A questo punto tocca a te. Se hai una eta’ giovane, entro i 25 anni, potresti veramente fare un progetto importantissimo: un matrimonio, una convivenza, una nuova attivita’. L’anno che sta arrivando parla di un futuro migliore, piu’ libero. E da Febbraio potresti gia’ ricevere delle buone proposte. Per molti e’ tempo di reinventarsi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei privato di qualche emozione! Natale e’ stata una giornata tranquilla, forse troppo per i tuoi gusti, e anche in queste 24 ore la Luna e’ opposta. Quello che ti consiglio e’ di non entrare nel dettaglio di certe situazioni che potrebbero trasformare una semplice conversazione in una feroce polemica. Ti invito a rimandare a momenti migliori tutto quello che non ti va di fare. Se un po’ annoiato, magari avresti voluto creare qualcosa di diverso attorno a te. Ma non rischiare, non uscire dal seminato, non infrangere le regole, perche’ la Luna opposta porta comunque ad essere scoperti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non sottovalutare l’amore perche’ Venere continua un transito molto bello che si associa anche a Giove e Saturno. Per molti di voi il 2021 potrebbe essere l’anno dell’amore riscoperto, definitivo, della storia ufficiale, del figlio. Se si e’ reduce da una separazione, invece, si puo’ decidere se vivere qualcosa di nuovo ma stabile o magari emozionarsi ancora con delle occasioni ‘part-time’. Tutto e’ riposto nelle tue mani! Questa sera si nota un calo fisico.

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei forte e ‘avvantaggiato’! Se non hai ricevuto molto forse e’ perche’ il rispetto delle regole per te viene prima di tutto il resto, e tu sai che nella vita spesso sei stato superato da persone che non hanno rispetto per le regole! Pero’, non ti mischieresti mai con questo tipo di personaggi da cui vuoi restare lontano, talmente lontano che a volte senti un po’ di solitudine attorno, persino se sei in famiglia. Questa e’ una giornata di recupero psico-fisico!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti che c’e’ qualcosa che non va: io credo che in questo periodo molti di voi debbano innanzitutto fare un po’ il punto della situazione per quanto riguarda il denaro e poi capire che cosa desiderano. Non sempre e’ colpa degli altri se le cose non vanno: potrebbe nascere un problema se questo tuo desiderio di cambiamento che non si esplicita, che non si realizza, venga addebitato alle persone che stanno attorno a te. Se inizi a pensare ‘non riesco a fare questo perche’ mi blocco, non riesco a fare quest’altro perche’ non trovo i giusti riferimenti’, forse sbagli perche’ bisogna ricordare che nella vita volere e’ potere!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei pensieroso ma anche molto attivo. Se hai un rapporto particolare con una persona molto diversa da te, penso ad un Vergine, ad un Capricorno o ad un Toro, e’ normale che ci sia una sensibilita’ completamente diversa. In questa giornata avrai una capacita’ di comprensione maggiore rispetto alla giornata di domani. Quindi, qualsiasi situazione poco chiara, che non ti piace, andrebbe definita in queste ore. Stasera e’ probabile che ci sia anche un po’ di affaticamento o tornano dei pensieri. Per chi si e’ separato, per chi ha avuto una crisi gia’ da due mesi, questo e’ stato un periodo complicato per ovvi motivi, ma bisogna cercare di andare avanti lo stesso!

