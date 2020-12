Oroscopo Branko 21 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 dicembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete totalmente spietati agli occhi degli altri. Il buon umore sarà però presente. Il vostro sistema digestivo necessita di alcune accortezze, è tempo di fare il punto sulla vostra alimentazione, riducete gli zuccheri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): State facendo progressi con fermezza verso i vostri obiettivi. Tenete gli occhi aperti. Ci sono alleati utili che incontrerete sulla vostra strada oggi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i vostri obblighi se mantenete un sano equilibrio per quanto riguarda la produzione di energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi sarà una giornata calma, nonostante le vostre paure. Nulla vi impedisce di prendervi cura di voi stessi. Rilassare la mente sarà il modo migliore per ricaricarvi. Perdetevi nell’ arte!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siate calmi. Tali ritardi saranno utili per pianificare la vostra strategia. Sarà necessario fare un bilancio. La vostra maturità emotiva sta per attraversare un periodo di crescita accelerata.

Oroscopo Branko 21 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro stato d’animo vi farà evitare degli ostacoli. Dovrete essere filosofico oggi, e vi porterà fortuna. È necessario prendere tempo per concentrarvi su voi stessi, il sonno vi ricarica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete sulla cresta dell’onda per tutto il giorno. La vostra naturale inclinazione consente di evitare preoccupazioni. Ci sono segni di problemi con il sistema digestivo, quindi sarebbe una buona idea ridurre i grassi nella vostra dieta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il buon senso vi permetterà di uscire da una situazione difficile. Avete bisogno di temperare i vostri movimenti ed impulsi per evitare di disperdervi troppo e voi di arrecarvi qualche danno. Provate l’acqua per rilassarvi.

OROSCOPO BRANKO 20 DICEMBRE 2020