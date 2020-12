Oroscopo Branko 20 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 dicembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete pronti a collaborare in modo costruttivo per il piacere di sentirvi utili. Sarebbe un bene per voi rilassarvi e ascoltare di più le vostre esigenze di base, senza un malinteso senso di orgoglio. Dovreste dormire di più.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete più disposti a dare attenzione a chi lo merita! Ma sarebbe nel vostro interesse essere più esigenti sulla qualità della vostra alimentazione, vi sentirete meglio! ‘idea di conformarvi alle norme in senso lato appare del tutto irrealistico… Avete bisogno di distinguervi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Grazie all’atmosfera calma di oggi, la giornata sarà prospera per le discussioni serie. Concentratevi su ciò che conta davvero. Evitate accesi dibattiti che vi drenano energia. Si può fare, non abbiate paura, basta pensare alle cose con calma.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Un conflitto che si scatena tra persone che vi circondano vi darà la possibilità di mostrare i vostri talenti da mediatore. Siete in buona forma, quasi ronzio anche, perché avete resistito ad alcune voglie – ora dedicate un po’ tempo alla vostra vita privata.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vento sta cambiando… Vedrete chi vi circonda con una nuova luce, e questo aprirà i vostri orizzonti. Non siete veramente voi stessi dovendo rallentare. Le arti potrebbero costituire un’opportunità di rilassamento mentale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È necessario assorbire il calore delle persone a voi care, le vostre emozioni vi guidano nella giusta direzione. Le feste, i passatempi e le riunioni di famiglia o con gli amici saranno l’ideale per ricaricare le batterie. Uscite dal vostro guscio.

Oroscopo Branko 20 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali sulle cose – è il momento di iniziare una dieta o di smettere una cattiva abitudine.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più socievoli e aperti alle idee altrui e prendere la vita con più ottimismo. Non mettete il naso negli affari degli altri però. Prendete una pausa per ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace, sarà un bene per la mente e il corpo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi. La vostra disponibilità ad ascoltare sarà una fonte di armonia per tutti. State sfidando la sorte, per fortuna avete energia da vendere! Trovate un po’ di tempo per prendere una pausa da quello che state facendo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Troverete tanto piacere a rendervi utili e infondere così la vostra influenza. Consumerete tutta la vostra energia, il che vi indebolirà e vi stresserà – rallentate. Tutto sembra sfocato oggi, il che si adatta bene al vostro stato d’animo! Avrete alcune conversazioni piacevoli.

