Oroscopo Branko 19 dicembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra indecisione vi mette a disagio e avete bisogno di risolvere una situazione per ritrovare la pace interiore. Siete privi di energia ma la vostra mente vivace controbilancia questa tendenza. Sarebbe un bene rilassarvi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Preferirete il lavoro di squadra alle lotte di potere. Attirate buoni rapporti grazie ad esso. Il vostro fisico è capriccioso, e poco adatto alle attività che fate. Gli alti e bassi che sentite sono un segno di stanchezza mentale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’atmosfera è movimentata oggi e dovrete aumentare i vostri sforzi per affermarvi. La vostra calma naturale vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo, continuate così.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete pieni di fiducia in voi stessi, forse un po’ troppo, e questo potrebbe portare conflitto. Avete bisogno di muovervi, vi sentite inquieti. Canalizzate le vostre energie nello sport, che regolerà anche l’appetito.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Un vento fortunato vi farà avvicinare ai vostri obiettivi. Raggiungeteli e afferrateli, non aggiratevi come un’anima in pena! Sembra che sarete in ottima forma, siate selettivi con l’alimentazione per ottenere più energia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete pronti a prendere delle decisioni difficili. Non ha senso girarci intorno, buttatevi! Sarà più facile per voi rinunciare a una cattiva abitudine, dovete solo assicurarvi di attenervi alla rinuncia a lungo termine.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vivrete alcuni momenti molto positivi oggi. Il divertimento sarà parte della vostra vita. La pace interiore vi darà più sicurezza e vitalità a lungo termine. Tutto il resto non andrà che di meglio in meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete migliorato il controllo delle vostre emozioni e questo vi permetterà di essere più percettivi su coloro che vi circondano. Mantenete il ritmo anche dopo un’intensa attività, siete in ottima forma! È necessario utilizzare la vostra energia in eccesso.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Riuscirete a risolvere un conflitto tra chi vi circonda, il che vi darà motivo di essere orgogliosi di voi. Sarete troppo intransigenti e duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. Potrete ottenere buone notizie e buone risposte, e queste sono ufficiali. Avete fatto bene ad aspettare con pazienza e a mantenere la calma.

