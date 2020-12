Oroscopo Branko 18 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 dicembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I vostri legami con i più giovani vi porterà gioia. Liberatevi da dubbi inutili. State ascoltando di più il vostro corpo e questo renderà più facile mantenere un equilibrio. Prendetevi cura delle vostre ossa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro umore attira la fortuna oggi, ed è un buon momento per stabilire nuovi contatti. Sarete più sensibili al vento, quindi riparatevi. Avete bisogno di fare più esercizi fisici.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le richieste che vi vengono fatte stanno minando la vostra energia. Cercate di non lasciare che questo vi porti fuori strada. La vostra alternanza tra azione e apatia indica che state consumando troppe riserve, attenuando così il vostro entusiasmo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avete esitato troppo per raggiungere un obiettivo. È il momento di agire definitivamente. I contatti di qualsiasi tipo con l’acqua migliorano i livelli di energia. Praticare sport sarebbe l’ideale.

Oroscopo Branko 18 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): State per scoprire alcuni trucchi che rendono più facile la vita con chi vi circonda. Rimanete fedeli a voi stessi senza rimanere sulle vostre. State usando la vostra energia senza accorgervene ma il vostro livello è abbastanza alto, ragion per cui non vi dovete preoccupare. Trovate il tempo per fare esercizio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potrete intraprendere un viaggio che continuate a rimandare da molto tempo. Sarà coronato dal successo. La qualità del vostro riposo lascia molto a desiderare. La tensione nervosa vi impedisce di ottenere un adeguato riposo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Troppa agitazione perturba le vostre riflessioni, oggi non fatevi distrarre e scappate! Sarete in forma per dedicarvi a questioni importanti, ma cercate di rispettare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo.

OROSCOPO BRANKO 17 DICEMBRE 2020