Paolo Fox oroscopo 18 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 18 dicembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai l’impressione di dover elaborare con maggiore attenzione la tua idea migliore del momento, affinché possa realizzarsi. Non si tratta di negoziare con chiunque, gli altri non realizzano ancora quello che stai facendo. Si tratta piuttosto di aggiungere un po’ di buon senso ai tuoi piani per evitare di dover fare delle modifiche una volta che ti sarai lanciato.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere.

Paolo Fox oroscopo 18 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile. In ogni caso, mantenere il sangue freddo oggi aumenterà la tua sensazione di libertà nei prossimi giorni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l’ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio: usa la fantasia e immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l’impulso per raggiungerlo davvero.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

Paolo Fox oroscopo 18 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): C’è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un’ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va. Non cambiare i tuoi piani, non ne vale la pena, è solo un piccolo ostacolo sul tuo cammino che non ti impedisce di andare avanti.

Paolo Fox oroscopo 18 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): A volte ti è difficile capire come possano gli altri essere così tesi. Tuttavia c’è una persona cara che oggi sembra incapace di lasciar perdere un’idea ben ancorata nel suo cervello, ed è un vero peccato. Anche se cerchi di farla ragionare, non servirà a niente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei incentrato sulla condivisione e il bene comune. Anche se il tuo entusiasmo per la generosità è davvero ammirevole, in questo momento rappresenta una barriera per il tuo sviluppo personale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai il dono innato di andare d’accordo con gli altri e farti degli amici facilmente. Oggi sentirai il tuo fascino agire in modo ancora più naturale. Il tuo atteggiamento sarà peraltro contagioso. Non si tratta solo di piacere, puoi anche sfruttare questa qualità a favore degli altri, ad esempio delle popolazioni bisognose. Non esitare a darti da fare, hai molto da offrire.

