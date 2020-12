Paolo Fox oroscopo 17 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 dicembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo e’ una giornata che invita a fare di piu’, poi ci sara’ una battuta d’arresto per colpa di una Luna dissonante che stasera potrebbe farti innervosire. Quindi, punta sulle tue risorse migliori ricordando anche che da giovedi finisce la pressione di Saturno. Ci sono tanti arretrati, forse anche economici, tante delusioni da superare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa giornata hai bisogno di un piccolo incoraggiamento che puo’ arrivare dalle stelle. Abbiamo un oroscopo migliore ma mi chiedo che cosa sia capitato nelle prime due settimane di Dicembre, perche’ sono state davvero complesse per i sentimenti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non devi badare tanto all’umore del momento, alle sensazioni che provi in questa giornata, perche’ quello che conta di piu’ in questo periodo e’ fare programmi per il futuro. Abbiamo una situazione astrologica molto interessante per quanto riguarda il 2021 e quindi ora e’ importante accettare i cambiamenti con grande coraggio.

Paolo Fox oroscopo 17 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai bisogno di credere in qualcosa di importante! Se negli ultimi mesi e per tutto il 2020 ci sono state forti problematiche, forse e’ proprio perche’ alcuni progetti sembravano persi, perche’ la polemica era superiore alla fase progettuale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi giorni ti trovo piuttosto vigoroso e pronto al combattimento! Ricordo che da questa settimana ci sono delle opposizioni planetarie. Il tuo e’ un segno anche molto orgoglioso: Venere inizia un transito buono e posso dire che le vicende sentimentali possono in qualche modo fare da parafulmine!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ importante capire che cosa e’ accaduto in questo 2020 per cercare di portare avanti (nel 2021) solo quello che conta. In ogni modo, questo e’ un periodo un po’ piu’ agitato per le relazioni sentimentali, soprattutto coi segni Pesci e Sagittario. Ricordo che tu sei un tipo piuttosto pragmatico, piuttosto razionale, e quando ti trovi di fronte persone che non sono del tutto serene, pur non volendo anche tu perdi le staffe!

Paolo Fox oroscopo 17 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei pronto a fare un salto di qualita’ ma anche un cambiamento di vita radicale: per molti potrebbe essere anche un cambio di societa’, di gruppo o l’inserimento in un nuovo ambiente. Sara’ molto difficile che le cose nel 2021 siano uguali a quelle del 2020 che ha portato delle trasformazioni importanti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Devi fare chiarezza in te stesso: a volte quando non ti senti sereno, quando pensi di fare una vita che non ti piace, diventi inutilmente polemico. E come dicevo 24 ore fa, in questi casi scappa la parolina di troppo, scatta la provocazione! Ma devo avvertirti che in questo momento le provocazioni costano care!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei pronto ad esplorare nuovi orizzonti! Venere inizia un transito molto bello assieme al Sole: questo significa essere piu’ attraenti, essere piu’ affascinanti, ma significa anche volere mettersi in gioco perche’ questo e’ un momento in cui ritrovi quell’energia che e’ totalmente mancata nella prima parte dell’anno e non solo.

Paolo Fox oroscopo 17 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Attualmente ogni cambiamento deve essere accettato con gioia mentre spesso ti muovi lentamente in questo senso! Sara’ molto importante capire che in questo periodo si possono definire situazioni che negli ultimi mesi non sono state facili da gestire, resta purtroppo un po’ sotto pressione l’aspetto economico.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovi in una condizione di grande mutazione, di grande cambiamento che alla fine portera’ benefici. Giove e Saturno entreranno presto nel tuo segno, si parla di una novita’ che riguarda anche lo stile di vita! IL tuo e’ un segno all’avanguardia ama il futuro, la tecnologia; per fare un esempio banale, in questo periodo molti cercano la bicicletta elettrica, simbolo di ecologia, simbolo di liberta’!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi fare un’attenta verifica delle emozioni che provi. Diciamo che in queste 24 ore si conclude un periodo di sperimentazione: le nuove storie andranno verificate mentre chi ha vissuto una crisi, una separazione, ora capira’ che deve iniziare a pensare a qualcosa di nuovo. Insomma, e’ inutile incollare i cocci rotti, forse sara’ meglio ripartire da zero.

