Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il realismo si tinge di ottimismo che motiverà la vostra squadra e vi circonderà di un bel gruppo. La vostra psiche è vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Un consigli esterno vi permetterà di uscire da un vicolo cieco. Siate aperti ai suggerimenti di chi vi circonda. Siete sempre più in buona forma fisica ed è il momento di praticare uno sport. È ora di muovervi e di non rimanere fermi in un posto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi è un giorno importante per quanto riguarda le scelte personali. Vivrete delle emozioni molto forti! Un eccesso di sensualità potrebbe facilmente portare ad un affaticamento intenso… Abbiate più cura di voi – state sfidando la sorte.

Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sapete che l’unione fa la forza e avete naso per le associazioni redditizie. Scendete a patti. Dovreste praticare uno sport di resistenza per trovare un migliore equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non prendervi troppo sul serio. Prendete tutto alla lettera, il che è un peccato. State consumando le vostre riserve… Optate per la moderazione prima di non sapere più cosa pensare, ciò vi agiterebbe.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro rigore morale vi farà formulare giudizi sulle persone che vi circondano ma cercate di non essere troppo duri. Sentirete una reale necessità di sfruttare al massimo i piaceri della vita – seguite le vostre esigenze.

Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere e è giunto il momento di assaporare la vita in tutto il suo splendore. Il vostro ottimismo farà la differenza e sarà facile compensare la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Paolo Fox oroscopo 16 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo sarà un giorno dinamico. Ci sono migliaia di cose da fare, quindi concentratevi sull’essenziale in modo da non consumarvi. Sovraeccitati, fuori dai gangheri, oppure semplicemente annoiati: non c’è via di mezzo. Mantenete comunque il passo e cercate di raggiungere un equilibrio nella vita di tutti i giorni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sbalzi di umore caratterizzeranno il vostro ambiente, oggi. Insisterete affinché le cose vengano prese sul serio, ma non esagerate. La vostra dieta è la causa dei vostri problemi di stomaco. Smettete gli eccessi!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi sentirete avventurosi oggi. La fortuna è dalla vostra parte, grazie ai rischi ben calcolati che avete preso. Non tentatela troppo però, la fortuna limitatevi al fine di non esaurire le vostre riserve energetiche.

