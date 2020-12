Oroscopo Branko 15 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 dicembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte, devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario. Porre delle basi solide è essenziale in questo momento.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei determinato ad andare fino in fondo a qualcosa che hai cominciato già da qualche tempo. Non è una cosa passeggera. Manterrai la stessa disponibilità fino alla fine. Sei all’ascolto di tutte le tue emozioni. Potresti farti influenzare da certe idee un po’ fuori dalla realtà, stai attento che non ti distolgano dai tuoi obiettivi. Rimani con i piedi per terra.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.

Oroscopo Branko 15 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi prendere un po’ più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo ti ha preso molte energie. Cerca di accettare le imperfezioni, le tue come quelle degli altri, e di concentrarti sulle priorità.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti. Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per terra.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Proprio adesso che iniziavi a sentirti a tuo agio in una certa routine, ecco che qualcuno viene a sconvolgere il tuo piccolo equilibrio. La stabilità che avevi appena ottenuto in questo momento è a rischio. Invece di batterti per far tornare tutto come prima, aspetta che si calmino un po’ le acque. Le reazioni immediate non sono il tuo forte; si tratta di una prova di pazienza

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): avrai l’occasione di vedere dei buoni amici, ma tu senti la pressione di portare a termine le cose importanti, prima di pensare al piacere. Non è la giornata giusta per spezzare la routine, anche se avresti bisogno di una scappatoia. Rimani in disparte e tieni il tuo cattivo umore per te. La tregua tanto agognata arriverà presto.

OROSCOPO BRANKO 14 DICEMBRE 2020